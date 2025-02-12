Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев
Рубио: Трамп будет добиваться возвращения всех осужденных в России американцев
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.
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"Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", - говорится в распространенном сообщении Рубио.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
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