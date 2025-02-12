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Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев - РИА Новости, 12.02.2025
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04:33 12.02.2025 (обновлено: 06:31 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/tramp-1998753726.html
Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев
Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев - РИА Новости, 12.02.2025
Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев
Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T04:33:00+03:00
2025-02-12T06:31:00+03:00
в мире
россия
государственный департамент сша
сша
марк фогель
дональд трамп
шереметьево (аэропорт)
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине."Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", - говорится в распространенном сообщении Рубио.Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
https://ria.ru/20241214/obmen-1989236892.html
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в мире, россия, государственный департамент сша, сша, марк фогель, дональд трамп, шереметьево (аэропорт), марко рубио, ближний восток
В мире, Россия, Государственный департамент США, США, Марк Фогель, Дональд Трамп, Шереметьево (аэропорт), Марко Рубио, Ближний Восток
Рубио рассказал о планах Трампа в отношении осужденных в России американцев

Рубио: Трамп будет добиваться возвращения всех осужденных в России американцев

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Глава госдепартамента США Марко Рубио заявил, что президент страны Дональд Трамп намерен вернуть всех американских граждан, осужденных в России.
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Российский адвокат Дмитрий Овсянников позднее подтвердил РИА Новости информацию о передаче США Фогеля. А Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.
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"Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся в заключении в России. Президент Трамп намерен вернуть их всех домой", - говорится в распространенном сообщении Рубио.
Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.
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В миреРоссияГосударственный департамент СШАСШАМарк ФогельДональд ТрампШереметьево (аэропорт)Марко РубиоБлижний Восток
 
 
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