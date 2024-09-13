ЕС исключил гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина из санкций
Совет ЕС решил не продлевать санкции против гонщика Мазепина и матери Пригожина
Флаги России и ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Совет ЕС после пересмотра списков персональных антироссийских санкций за "подрыв суверенитета Украины" решил не продлевать ограничения в отношении бывшего гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина, а также матери покойного основателя "группы Вагнер" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
После введения в июне этого года 14-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают порядка 2,2 тысячи физлиц и организаций.
"Следующие фигуранты исключены из списков: Виолетта Пригожина, Никита Дмитриевич Мазепин", - указывается в документе.
Из санкций также были исключены пять скончавшихся фигурантов.
Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
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Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
Санкции уже были отменены в отношении, в частности, бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана Ольги Айзиман, матери Евгения Пригожина Виолетты, бывшего губернатора Севастополя, экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова. 14 сентября прошлого года Совет ЕС исключил из списков персональных санкций предпринимателей Александра Шульгина, Фархада Ахмедова, Григория Березкина, бывшего владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского и его супруги, а также других фигурантов этих обширных списков.
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