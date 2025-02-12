https://ria.ru/20250212/peskov-1998844098.html

Песков ответил на вопрос о возможном участии третьих стран в обмене Фогеля

Песков ответил на вопрос о возможном участии третьих стран в обмене Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025

Песков ответил на вопрос о возможном участии третьих стран в обмене Фогеля

Кремлю на данный момент нечего сообщить о возможном участии третьих стран в организации обмена американца Марка Фогеля, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:27:00+03:00

2025-02-12T13:27:00+03:00

2025-02-12T13:27:00+03:00

в мире

россия

сша

ближний восток

марк фогель

дмитрий песков

дмитрий овсянников

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998780966_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_18b419dc05140b1ff6feaa5380a46bee.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Кремлю на данный момент нечего сообщить о возможном участии третьих стран в организации обмена американца Марка Фогеля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, в данный момент нам не о чем сообщить", - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос. Ранее российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире. В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем. Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.

https://ria.ru/20250212/tramp-1998743974.html

https://ria.ru/20250212/tramp-1998762140.html

https://ria.ru/20250212/fogel-1998769152.html

россия

сша

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, ближний восток, марк фогель, дмитрий песков, дмитрий овсянников, шереметьево (аэропорт)