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В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова - РИА Новости, 19.03.2025
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20:42 19.03.2025
https://ria.ru/20250319/ovsyannikov-2006068343.html
В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова
В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова - РИА Новости, 19.03.2025
В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова
Королевский суд лондонского района Сазерк начал на этой неделе рассмотрение по существу дела бывшего экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, слушания... РИА Новости, 19.03.2025
2025-03-19T20:42:00+03:00
2025-03-19T20:42:00+03:00
севастополь
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дмитрий овсянников
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Королевский суд лондонского района Сазерк начал на этой неделе рассмотрение по существу дела бывшего экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, слушания продлятся три недели, сообщили РИА Новости в суде. В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяют обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора. "Судебный процесс начался в понедельник, 17 марта. Обвиняемые присутствуют в суде. Судебный процесс должен продлиться три недели, и (суд - ред.) заседает каждый день", - заявили РИА Новости в суде. По словам представителя инстанции, Овсянников будет давать показания. Поскольку суд пока не признал его виновным или невиновным, дата вынесения приговора не назначена. На время разбирательство Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20250319/ovsyannikov-2005876930.html
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севастополь, великобритания, россия, дмитрий овсянников, gps, лондон
Севастополь, Великобритания, Россия, Дмитрий Овсянников, GPS, Лондон
В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова

Суд над экс-губернатором Севастополя Овсянниковым в Лондоне продлится три недели

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства СевастополяДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Севастополя
Дмитрий Овсянников. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Королевский суд лондонского района Сазерк начал на этой неделе рассмотрение по существу дела бывшего экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, слушания продлятся три недели, сообщили РИА Новости в суде.
В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяют обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора.
Дмитрий Овсянников - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
СМИ: в Лондоне начался суд над экс-губернатором Севастополя
Вчера, 08:00
"Судебный процесс начался в понедельник, 17 марта. Обвиняемые присутствуют в суде. Судебный процесс должен продлиться три недели, и (суд - ред.) заседает каждый день", - заявили РИА Новости в суде.
По словам представителя инстанции, Овсянников будет давать показания. Поскольку суд пока не признал его виновным или невиновным, дата вынесения приговора не назначена.
На время разбирательство Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам.
В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.
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СевастопольВеликобританияРоссияДмитрий ОвсянниковGPSЛондон
 
 
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