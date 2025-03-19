https://ria.ru/20250319/ovsyannikov-2006068343.html

В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова

В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова - РИА Новости, 19.03.2025

В Лондоне начался суд по делу экс-губернатора Севастополя Овсянникова

Королевский суд лондонского района Сазерк начал на этой неделе рассмотрение по существу дела бывшего экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, слушания... РИА Новости, 19.03.2025

2025-03-19T20:42:00+03:00

2025-03-19T20:42:00+03:00

2025-03-19T20:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Королевский суд лондонского района Сазерк начал на этой неделе рассмотрение по существу дела бывшего экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, слушания продлятся три недели, сообщили РИА Новости в суде. В прошлом году состоялись предварительные слушания, в ходе которых Овсянникову зачитали обвинения. Ему вменяют обход введенных против него санкций и отмывание денег. Позднее обвинения в обходе санкций предъявили жене и брату экс-губернатора. "Судебный процесс начался в понедельник, 17 марта. Обвиняемые присутствуют в суде. Судебный процесс должен продлиться три недели, и (суд - ред.) заседает каждый день", - заявили РИА Новости в суде. По словам представителя инстанции, Овсянников будет давать показания. Поскольку суд пока не признал его виновным или невиновным, дата вынесения приговора не назначена. На время разбирательство Овсянников был освобожден под залог. Ему запрещено покидать свой дом с 21.00 до 08.00, за его передвижениями следят с помощью GPS, а сам он обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке лондонского района Брикстон с 11.00 до 13.00. В соответствии с условиями освобождения под залог Овсянников сдал властям свои российский и британский паспорта, он не может выезжать за рубеж, оформлять для этого документы и приближаться на расстояние менее 500 метров к международным транспортным узлам. В феврале 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда Евросоюза за октябрь 2022 года. Великобритания при этом не сообщала об отмене санкций. Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 года по июль 2019 года. До апреля 2020 года он находился на посту заместителя министра промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20250319/ovsyannikov-2005876930.html

https://ria.ru/20240912/rosgvardiya-1972289506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, великобритания, россия, дмитрий овсянников, gps, лондон