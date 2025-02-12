https://ria.ru/20250212/tramp-1998747705.html

Трамп примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме

Трамп примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме - РИА Новости, 12.02.2025

Трамп примет возвращенного из России Фогеля в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы примет в Белом доме освобожденного американца Марка Фогеля, осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T02:37:00+03:00

2025-02-12T02:37:00+03:00

2025-02-12T02:39:00+03:00

россия

в мире

сша

украина

марк фогель

дональд трамп

дмитрий овсянников

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487204_0:74:3068:1800_1920x0_80_0_0_976b0a5e84b95afd85a1142d323c8095.jpg

ВАШИНГТОН, 12 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие часы примет в Белом доме освобожденного американца Марка Фогеля, осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков, следует из опубликованного расписания американской администрации.Согласно распространенному графику главы государства, встреча Трампа и Фогеля запланирована на 22.00 по местному времени во вторник (06.00 мск среды) и пройдет в комнате для дипломатических приемов Белого дома.Ранее Трамп, комментируя возвращение Фогеля, заявил, что Россия отнеслась к США "очень хорошо". Американский лидер также выразил надежду, что освобождение Фогеля станет "началом" отношений, который позволят завершить конфликт на Украине.Ранее российский адвокат Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля.Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Фогеля. По словам Уолца, оба уже находятся в самолете обратно в США.Фогеля вместе с женой в августе 2021 года задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилете из Нью-Йорка, найдя в багаже марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.В России бывшего сотрудника американского посольства обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.В МВД РФ также заявили, что до мая 2021 года Фогель и его супруга обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков для сбыта среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Согласно приговору, он провез крупную партию наркотиков и хранил их без цели сбыта. Фогель полностью признал свою вину.

https://ria.ru/20240823/antonov-1967943841.html

https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, в мире, сша, украина, марк фогель, дональд трамп, дмитрий овсянников, шереметьево (аэропорт)