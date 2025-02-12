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Уиткофф заявил о пользе контактов Трампа и Путина для мира
Уиткофф заявил о пользе контактов Трампа и Путина для мира - РИА Новости, 12.02.2025
Уиткофф заявил о пользе контактов Трампа и Путина для мира
Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может свидетельствовать о характере будущих отношений между... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:26:00+03:00
2025-02-12T16:26:00+03:00
2025-02-12T16:41:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 фев — РИА Новости. Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может свидетельствовать о характере будущих отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, заявил в среду спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.По его словам, взаимодействие лидеров США и России может сыграть важную роль в глобальной политике."Я считаю, что их связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, вероятно, будут продолжены. Это действительно полезно для всего мира", — добавил он.Ранее советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сообщил, что Уиткофф посетил Россию для переговоров о возвращении Фогеля. Российский адвокат Фогеля Дмитрий Овсянников подтвердил РИА Новости информацию о передаче США американца, осужденного за контрабанду и хранение наркотиков.Фогеля и его супругу задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево" после прибытия из Нью-Йорка. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. В ходе обысков выяснилось, что жена Фогеля, отпущенная домой, успела избавиться от улик в их квартире до прибытия следователей.
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владимир путин, дональд трамп, шереметьево (аэропорт), марк фогель, сша, ближний восток, россия, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, Шереметьево (аэропорт), Марк Фогель, США, Ближний Восток, Россия, В мире
Уиткофф заявил о пользе контактов Трампа и Путина для мира
Уиткофф: дружественные контакты Путина и Трампа будут полезны всему миру