Биография Евгения Куйвашева

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района ХМАО-Югра Тюменской области.

В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации; в 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе "Государственное и муниципальное управление".

Трудовую деятельность начал в 1989 году в тресте "Сургутремстрой", затем служил в рядах Советской армии. После службы в армии работал в Сургутском управлении технологического транспорта №1, учился в Тобольском медицинском училище, трудился в Салымском вышкомонтажном управлении АО "Юганскнефтегаз".

В 1996 году, во время учебы в вузе, работал юрисконсультом муниципального унитарного предприятия "РЭУ" в поселке Пойковский Нефтеюганского района.

С 1997 по 2000 год работал в администрации поселка городского типа Пойковский.

С апреля 2000 года занимал пост главы администрации поселка Пойковский. Одновременно преподавал право в местном филиале Тюменского государственного университета.

В 2005 году работал в должности заместителя руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве — заместителя главного судебного пристава Москвы.

С декабря 2005 года по июль 2007 года — глава администрации города Тобольска.

С июля 2007 года до января 2011 года являлся главой администрации города Тюмени.

29 января 2011 года назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

6 сентября 2011 года назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском Федеральном округе.

14 мая 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области.

29 мая 2012 года депутаты законодательного собрания Свердловской области утвердили Евгения Куйвашева в должности губернатора Свердловской области.

17 апреля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, назначив его временно исполняющим обязанности главы региона.

Сумма задекларированного дохода Евгения Куйвашева за 2015 год — более 3,3 миллиона рублей.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников