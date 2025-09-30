https://ria.ru/20250930/sledstvie-2045464318.html

В СК раскрыли подробности дела бывшего свердловского вице-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие сообщило, что некоторые фигуранты по делу свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова находятся в розыске или не установлены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Не все фигуранты установлены, некоторые из них находятся в розыске" - сказал следователь в ходе заседания. В понедельник адвокат Чемезова Мария Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она утоняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество с ущербом свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована. Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона.

