Рейтинг@Mail.ru
В СК раскрыли подробности дела бывшего свердловского вице-губернатора - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 30.09.2025 (обновлено: 20:28 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/sledstvie-2045464318.html
В СК раскрыли подробности дела бывшего свердловского вице-губернатора
В СК раскрыли подробности дела бывшего свердловского вице-губернатора - РИА Новости, 30.09.2025
В СК раскрыли подробности дела бывшего свердловского вице-губернатора
Следствие сообщило, что некоторые фигуранты по делу свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова находятся в розыске или не установлены, передает... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T17:22:00+03:00
2025-09-30T20:28:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045839_0:165:1922:1246_1920x0_80_0_0_ffe872a8a893bf7b6fdf84cc682af847.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие сообщило, что некоторые фигуранты по делу свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова находятся в розыске или не установлены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Не все фигуранты установлены, некоторые из них находятся в розыске" - сказал следователь в ходе заседания. В понедельник адвокат Чемезова Мария Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она утоняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество с ущербом свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована. Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона.
https://ria.ru/20250929/arest-2045119144.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045839_0:85:1922:1527_1920x0_80_0_0_88b6afe4f7ff5badb97aeaf009ab7995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В СК раскрыли подробности дела бывшего свердловского вице-губернатора

Часть фигурантов дела Чемезова находятся в розыске

© Фото : er.ruОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : er.ru
Олег Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Следствие сообщило, что некоторые фигуранты по делу свердловского экс-вице-губернатора Олега Чемезова находятся в розыске или не установлены, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Не все фигуранты установлены, некоторые из них находятся в розыске" - сказал следователь в ходе заседания.
В понедельник адвокат Чемезова Мария Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она утоняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество с ущербом свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована.
Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы".
Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона.
Председатель правления коммунального холдинга Корпорация СТС Татьяна Черных в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Защита председателя совета директоров "Корпорации СТС" обжаловала ее арест
29 сентября, 13:56
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала