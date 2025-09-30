Свердловский экс-вице-губернатор проходит в одном деле с Бобровым

https://ria.ru/20250930/chemezov-2045336642.html

2025-09-30T12:34:00+03:00

2025-09-30T12:34:00+03:00

2025-09-30T13:40:00+03:00

происшествия

свердловская область

россия

алексей бобров

генеральная прокуратура рф

евгений куйвашев

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045839_0:165:1922:1246_1920x0_80_0_0_ffe872a8a893bf7b6fdf84cc682af847.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов проходит в одном уголовном деле с бизнесменом и бенефициаром "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексеем Бобровым и председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных, подтвердила РИА Новости адвокат Чемезова Мария Кирилова. "Да", - сказала собеседница агентства на вопрос общее ли дело у Чемезова с Бобровым и Черных, которым тоже вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В понедельник Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова Главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему тогда еще предъявлено не было, а подозрение не разъяснено. Она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для Чемезова по делу о мошенничестве, по словам адвоката, ему уже предъявлено обвинение, своей вины он не признает. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество в свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована. Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. В свою очередь правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

свердловская область

россия

екатеринбург

2025

происшествия, свердловская область, россия, алексей бобров, генеральная прокуратура рф, евгений куйвашев, екатеринбург