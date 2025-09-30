Рейтинг@Mail.ru
Свердловский экс-вице-губернатор проходит в одном деле с Бобровым
12:34 30.09.2025 (обновлено: 13:40 30.09.2025)
Свердловский экс-вице-губернатор проходит в одном деле с Бобровым
происшествия
свердловская область
россия
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
евгений куйвашев
екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов проходит в одном уголовном деле с бизнесменом и бенефициаром "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексеем Бобровым и председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных, подтвердила РИА Новости адвокат Чемезова Мария Кирилова. "Да", - сказала собеседница агентства на вопрос общее ли дело у Чемезова с Бобровым и Черных, которым тоже вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В понедельник Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова Главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему тогда еще предъявлено не было, а подозрение не разъяснено. Она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для Чемезова по делу о мошенничестве, по словам адвоката, ему уже предъявлено обвинение, своей вины он не признает. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество в свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована. Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. В свою очередь правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
происшествия, свердловская область, россия, алексей бобров, генеральная прокуратура рф, евгений куйвашев, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Россия, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ, Евгений Куйвашев, Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов проходит в одном уголовном деле с бизнесменом и бенефициаром "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексеем Бобровым и председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных, подтвердила РИА Новости адвокат Чемезова Мария Кирилова.
"Да", - сказала собеседница агентства на вопрос общее ли дело у Чемезова с Бобровым и Черных, которым тоже вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Ирина Чемезова - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Экс-жена свердловского замгубернатора опровергла слухи о связи с ВСУ
17 сентября, 11:37
В понедельник Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова Главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему тогда еще предъявлено не было, а подозрение не разъяснено. Она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для Чемезова по делу о мошенничестве, по словам адвоката, ему уже предъявлено обвинение, своей вины он не признает. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество в свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована.
Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
СК на Урале обвиняет Боброва и Черных в неправомерном получении субсидий
26 сентября, 21:45
Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона.
В свою очередь правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Гендиректор "Облкоммунэнерго" попал в базу розыска МВД
Вчера, 08:00
 
