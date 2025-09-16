https://ria.ru/20250916/pasler-2042217999.html

Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области

Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области - РИА Новости, 16.09.2025

Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области

Победивший на выборах губернатора Свердловской области Денис Паслер во вторник принес присягу и официально вступил в должность, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Свердловской области Денис Паслер во вторник принес присягу и официально вступил в должность, передает корреспондент РИА Новости. С 12 по 14 сентября жители Свердловской области выбирали главу региона. Врио главы региона Паслер победил на выборах с 61,30% голосов при явке 39,9%. Во вторник Паслер принес присягу, после чего ему вручили знак губернатора. "У всех нас есть Родина, наша большая великая страна, у всех нас есть малая родина, где мы родились. Я очень рад, что продолжил путь в своём регионе, для меня честь работать в Свердловской области", – сказал Паслер на торжественной церемонии в киноконцертном комплексе "Космос". Глава региона добавил, что Свердловская область всегда славилась стойкостью, умением шаг за шагом добиваться высот. "Главное, что здесь живут люди с уральской закалкой, которые не подведут. Нам предстоит большая работа", – подчеркнул он. Как отметил в ходе церемонии полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, победа Паслера на выборах была уверенной. Глава области принял символ присяги – массивную цепь из 33 звеньев с подвесом в виде герба. Должностной знак губернатора Свердловской области на церемонии использован в восьмой раз, уточняли журналистам в департаменте информполитики. В понедельник облизбирком сообщал, что досрочные выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными. По данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов, Денис Паслер ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 61,30% голосов, второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третье – Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 12,66%, на четвертой позиции – Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой – Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов. Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.

