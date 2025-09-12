В Пермском крае и двух областях открыли избирательные участки
ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Участки для голосования на выборах губернатора открылись в Пермском крае, в Свердловской и Оренбургской областях.
В 08.00 (6.00 мск) пятницы свои двери для избирателей открыли участки в Пермском крае, в Свердловской и Оренбургской областях. Голосование будет проходить в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. В Свердловской области и Оренбуржье выборы являются досрочными.
В Пермском крае на пост главы региона претендуют пять кандидатов: действующий руководитель региона Дмитрий Махонин (выдвинут реготделением партии "Единая Россия"), первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, лидер фракции ЛДПР в краевом заксобрании Олег Постников, лидер фракции партии "Новые люди" в региональном парламенте Денис Шитов и представитель партии "Российские пенсионеры за социальную справедливость" Людмила Караваева.
Голосование проводится в регионе на 1743 избирательных участках. Для выборов губернатора в Пермском крае напечатали 1 969 056 бюллетеней. В это число входит и 322 740 бюллетеней для голосования с использованием технических средств подсчета голосов. Все бланки имеют несколько степеней защиты, в том числе тангирную сетку зеленого цвета и микрошрифт с надписью "Выборы", сообщили РИА Новости в региональном избиркоме.
В Свердловской области в досрочных выборах губернатора участвуют пять кандидатов: врио главы региона Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – За правду") и депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Проведение трехдневного голосования в Свердловской области обеспечивает 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Все участки обеспечены видеорегистраторами, при этом в 250 помещениях для голосования используются средства видеонаблюдения с трансляцией на служебный портал и в центр общественного наблюдения. Видеонаблюдение ведется в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Верхней Пышме, на остальных территориях работают видеорегистраторы, рассказали РИА Новости в местном избиркоме.
В Оренбургской области на досрочных выборах главы территории задействованы 1428 постоянных и 25 временных избирательных участков. На пост губернатора субъекта РФ претендуют пять человек: Денис Батурин от КПРФ, Рамиль Гафаров от "Коммунистов России", Оксана Набатчикова от " Справедливой России - Патриоты - За правду", Карина Салихова от "Новых людей" и Евгений Солнцев от "Единой России". Предыдущий глава региона Денис Паслер в марте был назначен врио губернатора Свердловской области, он сменил на посту Евгения Куйвашева, который не доработал до окончания срока полномочий два года.
В Пермском крае и Свердловской области избирателям доступно дистанционное электронное голосование (ДЭГ), во всех трех регионах - механизм "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. По данным Избирательной комиссии Пермского края, ДЭГ решили воспользоваться 174 944 жителя.
Кроме того, во всех трех регионах с 12 по 14 сентября проходят выборы в органы местного самоуправления.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня стартуют в 81 регионе России.