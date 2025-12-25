https://ria.ru/20251225/putin-2064534919.html
Путин внес изменения в состав госсовета
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав госсовета РФ, включив в него врио губернатора Тверской области Виталия Королева и губернатора Оренбургской... РИА Новости, 25.12.2025
политика
россия
владимир путин
виталий королев
евгений солнцев
политика, россия, владимир путин, виталий королев, евгений солнцев
Политика, Россия, Владимир Путин, Виталий Королев, Евгений Солнцев
