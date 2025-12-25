МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав госсовета РФ, включив в него врио губернатора Тверской области Виталия Королева и губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, соответствующий указ опубликован в четверг.