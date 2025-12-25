Рейтинг@Mail.ru
25.12.2025
11:05 25.12.2025
Путин внес изменения в состав госсовета
Путин внес изменения в состав госсовета
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав госсовета РФ, включив в него врио губернатора Тверской области Виталия Королева и губернатора Оренбургской...
Путин внес изменения в состав госсовета

Путин включил Королева и Солнцева в состав госсовета

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав госсовета РФ, включив в него врио губернатора Тверской области Виталия Королева и губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, соответствующий указ опубликован в четверг.
"Включить в состав совета следующих лиц: Королев Виталий Геннадьевич – временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области, Солнцев Евгений Александрович – губернатор Оренбургской области", - сообщается в документе.
Кроме того, из состава совета был исключен бывший губернатор Евгений Куйвашев и генпрокурор РФ Александр Гуцан, ранее занимавший должность полномочного представителя президента РФ в СЗФО.
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Песков назвал возможные сроки послания Путина к Федеральному собранию
