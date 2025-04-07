https://ria.ru/20250407/kujvashev-2009735642.html

Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра"

Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра" - РИА Новости, 07.04.2025

Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра"

Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет екатеринбургского "Ельцин Центра", сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T08:14:00+03:00

2025-04-07T08:14:00+03:00

2025-04-07T08:14:00+03:00

политика

оренбургская область

екатеринбург

евгений куйвашев

денис паслер

владимир путин

ельцин центр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет екатеринбургского "Ельцин Центра", сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Елена Володарская. "Губернатор Свердловской области входит в попечительский совет "Ельцин Центра" по должности. Завершив работу в должности губернатора, Евгений Владимирович перестал быть членом совета. Новый губернатор Свердловской области войдет в попечительский совет "Ельцин Центра" после вступления в должность", – сказала собеседница агентства. Президент РФ Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона, 28 марта Паслера представили правительству и заксобранию Свердловской области. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова уточняла РИА Новости, что выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования, в сентябре 2025 года. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.

https://ria.ru/20250217/kuyvashev-1999834979.html

https://ria.ru/20250405/kuyvashev-2009462027.html

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политика, оренбургская область, екатеринбург, евгений куйвашев, денис паслер, владимир путин, ельцин центр