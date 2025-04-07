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Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра" - РИА Новости, 07.04.2025
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08:14 07.04.2025
https://ria.ru/20250407/kujvashev-2009735642.html
Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра"
Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра" - РИА Новости, 07.04.2025
Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра"
Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет екатеринбургского "Ельцин Центра", сообщила РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2025
2025-04-07T08:14:00+03:00
2025-04-07T08:14:00+03:00
политика
оренбургская область
екатеринбург
евгений куйвашев
денис паслер
владимир путин
ельцин центр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет екатеринбургского "Ельцин Центра", сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Елена Володарская. "Губернатор Свердловской области входит в попечительский совет "Ельцин Центра" по должности. Завершив работу в должности губернатора, Евгений Владимирович перестал быть членом совета. Новый губернатор Свердловской области войдет в попечительский совет "Ельцин Центра" после вступления в должность", – сказала собеседница агентства. Президент РФ Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона, 28 марта Паслера представили правительству и заксобранию Свердловской области. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова уточняла РИА Новости, что выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования, в сентябре 2025 года. "Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
https://ria.ru/20250217/kuyvashev-1999834979.html
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политика, оренбургская область, екатеринбург, евгений куйвашев, денис паслер, владимир путин, ельцин центр
Политика, Оренбургская область, Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Денис Паслер, Владимир Путин, Ельцин центр
Экс-глава Свердловской области покинул попечительский совет "Ельцин Центра"

Куйвашев покинул попечительский совет "Ельцин Центра"

CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области / Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Департамент информационной политики Свердловской области /
Евгений Куйвашев. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет екатеринбургского "Ельцин Центра", сообщила РИА Новости пресс-секретарь учреждения Елена Володарская.
"Губернатор Свердловской области входит в попечительский совет "Ельцин Центра" по должности. Завершив работу в должности губернатора, Евгений Владимирович перестал быть членом совета. Новый губернатор Свердловской области войдет в попечительский совет "Ельцин Центра" после вступления в должность", – сказала собеседница агентства.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Биография Евгения Куйвашева
17 февраля, 14:28
Президент РФ Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона, 28 марта Паслера представили правительству и заксобранию Свердловской области.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова уточняла РИА Новости, что выборы губернаторов Свердловской и Оренбургской областей пройдут в единый день голосования, в сентябре 2025 года.
"Ельцин Центр" – общественный культурный и образовательный центр, который был открыт в Екатеринбурге в 2015 году.
Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
СМИ: Куйвашев стал фигурантом уголовного дела
5 апреля, 01:16
 
ПолитикаОренбургская областьЕкатеринбургЕвгений КуйвашевДенис ПаслерВладимир ПутинЕльцин центр
 
 
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