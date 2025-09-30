https://ria.ru/20250930/sud-2045516319.html

Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова

Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова - РИА Новости, 30.09.2025

Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге на время закрыл процесс по мере пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову из-за медицинских сведений, передаёт... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T21:36:00+03:00

2025-09-30T21:36:00+03:00

2025-09-30T21:36:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

евгений куйвашев

алексей бобров

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_ca792ad568bc693181ef4aa230a05246.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге на время закрыл процесс по мере пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову из-за медицинских сведений, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом ходатайствовала защита. "Удовлетворить ходатайство защиты о временном закрытии судебного заседания", - сказала судья. Защита попросила закрыть процесс от представителей прессы на время озвучивания сведений медицинского характера, относящихся к подзащитному. Судья поддержала ходатайство, запретив представителям СМИ публиковать диагноз Олега Чемезова. Представителей прессы попросили на время покинуть зал заседания. В понедельник адвокат Мария Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество на сумму свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована. Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователи заявили, что они проходят по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

https://ria.ru/20250930/sud-2045501627.html

https://ria.ru/20250930/maksakova-2045484250.html

екатеринбург

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, евгений куйвашев, алексей бобров, генеральная прокуратура рф