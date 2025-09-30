Рейтинг@Mail.ru
Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:36 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/sud-2045516319.html
Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова
Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова - РИА Новости, 30.09.2025
Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова
Суд в Екатеринбурге на время закрыл процесс по мере пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову из-за медицинских сведений, передаёт... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:36:00+03:00
2025-09-30T21:36:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
евгений куйвашев
алексей бобров
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_ca792ad568bc693181ef4aa230a05246.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге на время закрыл процесс по мере пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову из-за медицинских сведений, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Об этом ходатайствовала защита. "Удовлетворить ходатайство защиты о временном закрытии судебного заседания", - сказала судья. Защита попросила закрыть процесс от представителей прессы на время озвучивания сведений медицинского характера, относящихся к подзащитному. Судья поддержала ходатайство, запретив представителям СМИ публиковать диагноз Олега Чемезова. Представителей прессы попросили на время покинуть зал заседания. В понедельник адвокат Мария Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество на сумму свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована. Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователи заявили, что они проходят по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
https://ria.ru/20250930/sud-2045501627.html
https://ria.ru/20250930/maksakova-2045484250.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_1b5d6901b858d6f5502aae791fe16080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, евгений куйвашев, алексей бобров, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, Алексей Бобров, Генеральная прокуратура РФ
Суд на время закрыл процесс по делу экс-вице-губернатора Чемезова

Суд в Екатеринбурге временно закрыл процесс по делу Чемезова

© Фото : Свердловская область/TelegramОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Свердловская область/Telegram
Олег Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Суд в Екатеринбурге на время закрыл процесс по мере пресечения бывшему свердловскому вице-губернатору Олегу Чемезову из-за медицинских сведений, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Об этом ходатайствовала защита.
Руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии-Алании Валерий Голота - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд арестовал главу управления Росгвардии по Северной Осетии
Вчера, 19:58
"Удовлетворить ходатайство защиты о временном закрытии судебного заседания", - сказала судья.
Защита попросила закрыть процесс от представителей прессы на время озвучивания сведений медицинского характера, относящихся к подзащитному. Судья поддержала ходатайство, запретив представителям СМИ публиковать диагноз Олега Чемезова.
Представителей прессы попросили на время покинуть зал заседания.
В понедельник адвокат Мария Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество на сумму свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована.
Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы".
Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона.
Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов.
Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователи заявили, что они проходят по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Суд заочно вынес приговор певице Максаковой*
Вчера, 18:42
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьЕвгений КуйвашевАлексей БобровГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала