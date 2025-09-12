Врио главы Свердловской области проголосовал на досрочных выборах
Врио главы Свердловской области Паслер проголосовал на выборах главы региона
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВрио губернатора Свердловской области Денис Паслер
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проголосовал на досрочных выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
"Я всегда на выборы хожу, это важно для всей страны и для регионов в частности", - сказал журналистам Паслер.
Врио главы региона проголосовал в Уральском государственном горном университете, он отметил, что это " его родной вуз". Также Паслер добавил, что настроение у него рабочее, после голосования поедет на работу.
В пятницу в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в регионе начали работу избирательные участки для голосования. По данным облизбиркома, проведение трехдневного голосования в регионе обеспечивают 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, 11 сентября 2022 года, голосование тогда шло в течение одного дня.
Всего на пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.