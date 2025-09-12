https://ria.ru/20250912/pasler-2041357208.html

Врио главы Свердловской области проголосовал на досрочных выборах

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проголосовал на досрочных выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проголосовал на досрочных выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. "Я всегда на выборы хожу, это важно для всей страны и для регионов в частности", - сказал журналистам Паслер. Врио главы региона проголосовал в Уральском государственном горном университете, он отметил, что это " его родной вуз". Также Паслер добавил, что настроение у него рабочее, после голосования поедет на работу. В пятницу в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в регионе начали работу избирательные участки для голосования. По данным облизбиркома, проведение трехдневного голосования в регионе обеспечивают 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, 11 сентября 2022 года, голосование тогда шло в течение одного дня. Всего на пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

