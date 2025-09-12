Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Свердловской области проголосовал на досрочных выборах - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:17 12.09.2025 (обновлено: 10:44 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/pasler-2041357208.html
Врио главы Свердловской области проголосовал на досрочных выборах
Врио главы Свердловской области проголосовал на досрочных выборах - РИА Новости, 12.09.2025
Врио главы Свердловской области проголосовал на досрочных выборах
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проголосовал на досрочных выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:17:00+03:00
2025-09-12T10:44:00+03:00
политика
россия
свердловская область
оренбургская область
денис паслер
андрей кузнецов (теннисист)
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939155_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_155ea97a22e41c373dc3a15d57e901df.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проголосовал на досрочных выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. "Я всегда на выборы хожу, это важно для всей страны и для регионов в частности", - сказал журналистам Паслер. Врио главы региона проголосовал в Уральском государственном горном университете, он отметил, что это " его родной вуз". Также Паслер добавил, что настроение у него рабочее, после голосования поедет на работу. В пятницу в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в регионе начали работу избирательные участки для голосования. По данным облизбиркома, проведение трехдневного голосования в регионе обеспечивают 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, 11 сентября 2022 года, голосование тогда шло в течение одного дня. Всего на пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250912/vybory-2041337134.html
https://ria.ru/20250911/ria-2041107594.html
россия
свердловская область
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7539bda16a6c53359eac21bd902ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, свердловская область, оренбургская область, денис паслер, андрей кузнецов (теннисист), владимир путин, единая россия, госдума рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Свердловская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Андрей Кузнецов (теннисист), Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Врио главы Свердловской области проголосовал на досрочных выборах

Врио главы Свердловской области Паслер проголосовал на выборах главы региона

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВрио губернатора Свердловской области Денис Паслер
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер проголосовал на досрочных выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости.
"Я всегда на выборы хожу, это важно для всей страны и для регионов в частности", - сказал журналистам Паслер.
Голосование на избирательном участке на выборах губернатора Камчатского края - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Явка на выборах губернатора Камчатки составила 6,68%
02:13
Врио главы региона проголосовал в Уральском государственном горном университете, он отметил, что это " его родной вуз". Также Паслер добавил, что настроение у него рабочее, после голосования поедет на работу.
В пятницу в 8.00 по местному времени (6.00 мск) в регионе начали работу избирательные участки для голосования. По данным облизбиркома, проведение трехдневного голосования в регионе обеспечивают 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, 11 сентября 2022 года, голосование тогда шло в течение одного дня.
Всего на пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Запад пытается дискредитировать выборы в России, заявил Пискарев
Вчера, 09:06
 
ПолитикаРоссияСвердловская областьОренбургская областьДенис ПаслерАндрей Кузнецов (теннисист)Владимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала