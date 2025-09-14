Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 38 процентов
Явка на выборах губернатора Свердловской области составила 38,42%
© Фото : Центр общественного наблюдения Свердловской областиМужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области
Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 18.00 (16.00 мск) третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 38,42%, сообщил региональный избирком.
"Явка избирателей на 16.00 мск. Данные приведены с учетом ДЭГ. Досрочные выборы губернатора Свердловской области: 38,42% – явка в целом по избирательному округу, 31,18% – явка в Екатеринбурге", – следует из сообщения.
Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, а голосование прошло в течение одного дня, 11 сентября. Тогда итоговая явка избирателей составила 28,47%.
На пост главы Свердловской области на нынешних выборах претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.