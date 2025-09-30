Рейтинг@Mail.ru
Суд изберет меру пресечения для бывшего свердловского вице-губернатора
10:34 30.09.2025 (обновлено: 12:42 30.09.2025)
Суд изберет меру пресечения для бывшего свердловского вице-губернатора
Суд изберет меру пресечения для бывшего свердловского вице-губернатора - РИА Новости, 30.09.2025
Суд изберет меру пресечения для бывшего свердловского вице-губернатора
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега... РИА Новости, 30.09.2025
происшествия
екатеринбург
свердловская область
генеральная прокуратура рф
евгений куйвашев
алексей бобров
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова. "Суд по мере пресечения будет завтра в 9.00 (7.00 мск) в Верх-Исетском районном суде", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что Чемезову уже предъявлено обвинение. Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя в него на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. В понедельник Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а после оказания медпомощи поместили в изолятор временного содержания. Ранее экс-супругу Чемезова отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, своей вины она не признает. Также правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей, обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
происшествия, екатеринбург, свердловская область, генеральная прокуратура рф, евгений куйвашев, алексей бобров, россия
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Генеральная прокуратура РФ, Евгений Куйвашев, Алексей Бобров, Россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова.
"Суд по мере пресечения будет завтра в 9.00 (7.00 мск) в Верх-Исетском районном суде", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что Чемезову уже предъявлено обвинение.
Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы".
Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя в него на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона.
В понедельник Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а после оказания медпомощи поместили в изолятор временного содержания.
Ранее экс-супругу Чемезова отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, своей вины она не признает.
Также правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи.
При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей, обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Задержан бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов
