Суд изберет меру пресечения для бывшего свердловского вице-губернатора

Суд изберет меру пресечения для бывшего свердловского вице-губернатора

2025-09-30T10:34:00+03:00

2025-09-30T10:34:00+03:00

2025-09-30T12:42:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в среду рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова по делу о мошенничестве, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Кирилова. "Суд по мере пресечения будет завтра в 9.00 (7.00 мск) в Верх-Исетском районном суде", – сказала собеседница агентства. Она уточнила, что Чемезову уже предъявлено обвинение. Чемезов – один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя в него на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. В понедельник Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она уточняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а после оказания медпомощи поместили в изолятор временного содержания. Ранее экс-супругу Чемезова отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, своей вины она не признает. Также правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей, обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

