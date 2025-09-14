Рейтинг@Mail.ru
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/ural-2041866221.html
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке - РИА Новости, 14.09.2025
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке
Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T16:50:00+03:00
2025-09-14T16:50:00+03:00
россия
свердловская область
екатеринбург
денис паслер
владимир путин
единая россия
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147317/33/1473173320_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ec1d2864e8a78fb6c648564bfb1965b6.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного наблюдения Свердловской области. "Житель Екатеринбурга Никита сделал своей избраннице Дарье предложение прямо на избирательном участке. В третий день выборов пара пришла в УИК № 1649 Орджоникидзевского района проголосовать. По словам общественного наблюдателя Марины Ткацкой, находившейся на избирательном участке в этот трогательный момент, было видно, что для Дарьи это стало полной неожиданностью, и она ответила: "Да", – рассказали в центре. Судя по опубликованному видео, молодой человек сделал предложение девушке сразу после того, как они опустили бюллетени в комплекс обработки, потом он встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж. В Свердловской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. По последним данным облизбиркома, явка с учетом дистанционного электронного голосования составляла 36,27% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах три года назад. Тогда она была 28,47%, а голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября. На пост главы Свердловской области на нынешних выборах претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250914/vybory-2041845170.html
https://ria.ru/20250912/vybory-2041330433.html
https://ria.ru/20250914/kamchatka-2041836912.html
россия
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147317/33/1473173320_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d471f26f952aa6a89cc7db447943962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, екатеринбург, денис паслер, владимир путин, единая россия, госдума рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, Денис Паслер, Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
На Урале мужчина сделал предложение возлюбленной на избирательном участке

Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке

© Fotolia / zapuatoВлюбленные держатся за руки
Влюбленные держатся за руки - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Fotolia / zapuato
Влюбленные держатся за руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Житель Екатеринбурга сделал предложение возлюбленной на избирательном участке сразу после голосования, девушка согласилась, сообщил центр общественного наблюдения Свердловской области.
"Житель Екатеринбурга Никита сделал своей избраннице Дарье предложение прямо на избирательном участке. В третий день выборов пара пришла в УИК № 1649 Орджоникидзевского района проголосовать. По словам общественного наблюдателя Марины Ткацкой, находившейся на избирательном участке в этот трогательный момент, было видно, что для Дарьи это стало полной неожиданностью, и она ответила: "Да", – рассказали в центре.
Местные жители голосуют на выборах губернатора Ростовской области и депутатов местных дум на избирательном участке в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Как прошел единый день голосования
Вчера, 16:05
Судя по опубликованному видео, молодой человек сделал предложение девушке сразу после того, как они опустили бюллетени в комплекс обработки, потом он встал на одно колено и спросил, выйдет ли она за него замуж.
В Свердловской области проходит трехдневное голосование на досрочных выборах главы региона. По последним данным облизбиркома, явка с учетом дистанционного электронного голосования составляла 36,27% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах три года назад. Тогда она была 28,47%, а голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября.
На пост главы Свердловской области на нынешних выборах претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В России стартовал Единый день голосования: что важно знать
12 сентября, 00:11
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах России и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Появились предварительные результаты губернаторских выборов в трех регионах
Вчера, 15:37
 
РоссияСвердловская областьЕкатеринбургДенис ПаслерВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала