Суд арестовал экс-вице-губернатора Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, передаёт... РИА Новости, 30.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, обвиняемого в мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Олегу Чемезову меру в виде заключения под стражу", – сказала судья. Срок пребывания под стражей Олегу Чемезову назначен до 15 ноября. В понедельник адвокат Чемезова Мария Кирилова сообщала РИА Новости о задержании Чемезова главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она утоняла, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее защитник рассказала агентству, что задержанному Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, а потом, после оказания медпомощи, поместили в изолятор временного содержания. Кирилова поясняла, что Чемезову вменяют мошенничество с ущербом свыше одного миллиона рублей, однако сумма ущерба еще не конкретизирована. Также Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявлял журналистам, что его счета и счета его супруги арестованы, уголовное дело тогда не было возбуждено, но "домой приходили судебные приставы". Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от должности вице-губернатора Свердловской области, которую занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

