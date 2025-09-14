Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области на выборы пришел мужчина с котом на плечах - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/muzhchina-2041800324.html
В Свердловской области на выборы пришел мужчина с котом на плечах
В Свердловской области на выборы пришел мужчина с котом на плечах - РИА Новости, 14.09.2025
В Свердловской области на выборы пришел мужчина с котом на плечах
Мужчина с котом на плечах пришел на выборы губернатора Свердловской области, снимок опубликовал Центр общественного наблюдения региона. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T10:35:00+03:00
2025-09-14T10:35:00+03:00
россия
свердловская область
оренбургская область
денис паслер
андрей кузнецов (теннисист)
владимир путин
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041799556_0:333:960:873_1920x0_80_0_0_6a0386e8b328d5a2f011996f178e3daf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Мужчина с котом на плечах пришел на выборы губернатора Свердловской области, снимок опубликовал Центр общественного наблюдения региона. "Такие "избиратели" поднимают настроение членам УИК, невозможно сдержать улыбку, когда видишь мурлыкающий "воротник" или пушистого супергероя", – говорится в сообщении центра в Telegram-канале. Судя по снимку, серый пушистик с голубыми глазами весьма спокойно сидел на плечах хозяина. Однако чаще свердловчане приходят голосовать с собаками, нежели с котами, в том числе и в яркой одежде – так один из питомцев избирателя был в костюме супергероя. По последним данным облизбиркома, явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 10.00 (8.00 мск) третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования составила 31,88%. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября. Тогда итоговая явка избирателей составила 28,47%. На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250912/vybory-2041499813.html
https://ria.ru/20250913/rossiya-2041693114.html
россия
свердловская область
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041799556_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_781de2766e7e4880b59215577b5277e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, оренбургская область, денис паслер, андрей кузнецов (теннисист), владимир путин, единая россия, госдума рф, кпрф, единый день голосования — 2025
Россия, Свердловская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Андрей Кузнецов (теннисист), Владимир Путин, Единая Россия, Госдума РФ, КПРФ, Единый день голосования — 2025
В Свердловской области на выборы пришел мужчина с котом на плечах

Мужчина с котом на плечах пришел на выборы губернатора Свердловской области

© Фото : Центр общественного наблюдения Свердловской областиМужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области
Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : Центр общественного наблюдения Свердловской области
Мужчина с котом голосует на избирательном участке на выборах губернатора Свердловской области
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Мужчина с котом на плечах пришел на выборы губернатора Свердловской области, снимок опубликовал Центр общественного наблюдения региона.
"Такие "избиратели" поднимают настроение членам УИК, невозможно сдержать улыбку, когда видишь мурлыкающий "воротник" или пушистого супергероя", – говорится в сообщении центра в Telegram-канале.
Новгородец в костюме человека-паука пришел на выборы губернатора Новгородской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Мужчина в костюме человека-паука пришел на выборы в Новгородской области
12 сентября, 15:57
Судя по снимку, серый пушистик с голубыми глазами весьма спокойно сидел на плечах хозяина. Однако чаще свердловчане приходят голосовать с собаками, нежели с котами, в том числе и в яркой одежде – так один из питомцев избирателя был в костюме супергероя.
По последним данным облизбиркома, явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 10.00 (8.00 мск) третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования составила 31,88%.
Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября. Тогда итоговая явка избирателей составила 28,47%.
На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу
13 сентября, 17:16
 
РоссияСвердловская областьОренбургская областьДенис ПаслерАндрей Кузнецов (теннисист)Владимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала