В Свердловской области на выборы пришел мужчина с котом на плечах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Мужчина с котом на плечах пришел на выборы губернатора Свердловской области, снимок опубликовал Центр общественного наблюдения региона.
"Такие "избиратели" поднимают настроение членам УИК, невозможно сдержать улыбку, когда видишь мурлыкающий "воротник" или пушистого супергероя", – говорится в сообщении центра в Telegram-канале.
12 сентября, 15:57
Судя по снимку, серый пушистик с голубыми глазами весьма спокойно сидел на плечах хозяина. Однако чаще свердловчане приходят голосовать с собаками, нежели с котами, в том числе и в яркой одежде – так один из питомцев избирателя был в костюме супергероя.
По последним данным облизбиркома, явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 10.00 (8.00 мск) третьего дня голосования с учетом дистанционного электронного голосования составила 31,88%.
Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, голосование проходило в течение одного дня, 11 сентября. Тогда итоговая явка избирателей составила 28,47%.
На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
