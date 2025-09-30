https://ria.ru/20250930/advokat-2045313092.html

Адвокат бывшего свердловского вице-губернатора прокомментировала обвинение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Обвинение в мошенничестве бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову необоснованно, строится на показаниях бывшего министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, который стал фигурантом дела о получении взятки, заявила РИА Новости адвокат Чемезова Мария Кирилова. "Полагаем, обвинение необоснованно, и строится лишь на выгодных для себя показаниях Смирнова, который обвиняется в получении взятки. При этом каких-либо объективных доказательств быть не может, поскольку Чемезов преступления не совершал", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что сейчас Чемезов по-прежнему находится в изоляторе временного содержания. "До сих пор есть жалобы на состояние здоровья, чувствует себя не очень хорошо", - добавила защитница. Чемезов - один из ответчиков по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". В середине сентября он заявил журналистам, что его счета и счета его экс-супруги арестованы, уголовное дело не возбуждено, но домой приходили судебные приставы. Его экс-супругу Ирину 22 сентября отправили под домашний арест по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц, своей вины она не признает. Указом губернатора 25 сентября Чемезов был освобожден от занимаемой должности вице-губернатора Свердловской области. Данную должность Чемезов занимал с 2021 года. В свердловском правительстве он работал с 2019 года, придя в него на должность заместителя губернатора по приглашению Евгения Куйвашева, являвшегося на тот момент главой региона. В понедельник его адвокат Мария Кирилова сообщила РИА Новости о задержании Чемезова Главным следственным управлением по подозрению в мошенничестве, отметив, что обвинение ему предъявлено не было, а подозрение не было разъяснено. Также она сообщила, что Чемезов был задержан при наличии заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Позднее она рассказала агентству, что задержанному Чемезову вызвали "скорую", его госпитализировали, после оказания медпомощи он был отправлен в изолятор. 30 сентября ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение – ред.), своей вины он не признает, сообщила РИА Новости его адвокат. Правоохранительные органы 23 сентября сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК"). В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург бизнесмен и бенефициар "Корпорации СТС" (в нее входит "Облкоммунэнерго") Алексей Бобров. Были задержаны председатель совета директоров данной корпорации Татьяна Черных, исполняющий обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" Артем Носков и бывший гендиректор этой компании Антон Боликов. Позднее Верх-Исетский районный суд столицы Урала Боброва, Черных и Боликова арестовал по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи. При этом на заседании по мере пресечения Черных и Боброва следователями было озвучено, что проходят они по одному делу о мошенничестве в особо крупном размере и совершенном группой, им вменяют хищение субсидии на 508 миллионов рублей. Также стало известно, что обвинение основывалось на показаниях экс-министра ЖКХ региона Николая Смирнова. Фигуранты своей вины не признают.

