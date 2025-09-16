https://ria.ru/20250916/kujvashev-2042222945.html

Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера

Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера - РИА Новости, 16.09.2025

Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию победившего на выборах главы региона Дениса Паслера, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию победившего на выборах главы региона Дениса Паслера, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге прошла инаугурация Паслера. Пришел на церемонию и Куйвашев, который после того, как сложил полномочия, редко появлялся на публике на официальных мероприятиях в столице Урала. Ранее СМИ сообщали, что он мог занять должность в "Газпроме". Кроме того, на церемонии присутствовали и другие предыдущие руководители области: Эдуард Россель и Александр Мишарин. В понедельник облизбирком отмечал, что досрочные выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными. По данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов, Денис Паслер ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 61,30% голосов, второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третье – Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 12,66%, на четвертой позиции – Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой – Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов. Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.

