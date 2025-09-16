Рейтинг@Mail.ru
Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/kujvashev-2042222945.html
Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера
Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера - РИА Новости, 16.09.2025
Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию победившего на выборах главы региона Дениса Паслера, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:18:00+03:00
2025-09-16T14:18:00+03:00
политика
свердловская область
россия
екатеринбург
денис паслер
евгений куйвашев
эдуард россель
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939155_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_155ea97a22e41c373dc3a15d57e901df.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию победившего на выборах главы региона Дениса Паслера, передает корреспондент РИА Новости. Во вторник в киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге прошла инаугурация Паслера. Пришел на церемонию и Куйвашев, который после того, как сложил полномочия, редко появлялся на публике на официальных мероприятиях в столице Урала. Ранее СМИ сообщали, что он мог занять должность в "Газпроме". Кроме того, на церемонии присутствовали и другие предыдущие руководители области: Эдуард Россель и Александр Мишарин. В понедельник облизбирком отмечал, что досрочные выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными. По данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов, Денис Паслер ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 61,30% голосов, второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третье – Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 12,66%, на четвертой позиции – Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой – Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов. Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.
https://ria.ru/20250328/pasler-2007945482.html
https://ria.ru/20250328/pasler-2007983784.html
свердловская область
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007939155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7539bda16a6c53359eac21bd902ff9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, свердловская область, россия, екатеринбург, денис паслер, евгений куйвашев, эдуард россель, единая россия, газпром, кпрф
Политика, Свердловская область, Россия, Екатеринбург, Денис Паслер, Евгений Куйвашев, Эдуард Россель, Единая Россия, Газпром, КПРФ
Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера

Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию Дениса Паслера

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенис Паслер
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию победившего на выборах главы региона Дениса Паслера, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге прошла инаугурация Паслера.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков прокомментировал назначение Паслера врио главы Свердловской области
28 марта, 14:50
Пришел на церемонию и Куйвашев, который после того, как сложил полномочия, редко появлялся на публике на официальных мероприятиях в столице Урала. Ранее СМИ сообщали, что он мог занять должность в "Газпроме". Кроме того, на церемонии присутствовали и другие предыдущие руководители области: Эдуард Россель и Александр Мишарин.
В понедельник облизбирком отмечал, что досрочные выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными. По данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов, Денис Паслер ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 61,30% голосов, второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третье – Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 12,66%, на четвертой позиции – Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой – Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов.
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.
Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии представления врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Куйвашев на представлении главы Свердловской области попросил прощения
28 марта, 16:34
 
ПолитикаСвердловская областьРоссияЕкатеринбургДенис ПаслерЕвгений КуйвашевЭдуард РоссельЕдиная РоссияГазпромКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала