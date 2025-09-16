Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера
Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию Дениса Паслера
Денис Паслер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на инаугурацию победившего на выборах главы региона Дениса Паслера, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге прошла инаугурация Паслера.
Пришел на церемонию и Куйвашев, который после того, как сложил полномочия, редко появлялся на публике на официальных мероприятиях в столице Урала. Ранее СМИ сообщали, что он мог занять должность в "Газпроме". Кроме того, на церемонии присутствовали и другие предыдущие руководители области: Эдуард Россель и Александр Мишарин.
В понедельник облизбирком отмечал, что досрочные выборы губернатора Свердловской области признаны состоявшимися и действительными. По данным ЦИК РФ после подсчета 100% протоколов, Денис Паслер ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 61,30% голосов, второе место занял Александр Ивачев (КПРФ) с 15,25% голосов, третье – Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 12,66%, на четвертой позиции – Александр Каптюг (ЛДПР) с 6,09%, на пятой – Рант Краев (партия "Новые люди") с 2,72% голосов.
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.
Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.