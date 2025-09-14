Рейтинг@Mail.ru
Еще в трех регионах России закрылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041882260.html
Еще в трех регионах России закрылись избирательные участки
Еще в трех регионах России закрылись избирательные участки - РИА Новости, 14.09.2025
Еще в трех регионах России закрылись избирательные участки
Избирательные участки для голосования на выборах губернатора в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях закрылись. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T18:12:00+03:00
2025-09-14T18:12:00+03:00
политика
оренбургская область
пермский край
россия
денис паслер
дмитрий махонин
андрей кузнецов (теннисист)
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041612612_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_284d414de366366b26fb24691799a015.jpg
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях закрылись. Выборы глав регионов РФ в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях проходили в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки открывались в 8.00 (6.00 мск) и заканчивали работу в 20.00 (18.00 мск). В Пермском крае голосование проходило на 1743 участках, везде осуществлялось видеонаблюдение. На пост губернатора баллотировались: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева ("Российские пенсионеры за социальную справедливость"), действующий глава территории Дмитрий Махонин (от "Единой России"), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов ("Новые люди"). В списки избирателей были включены более 1,9 миллиона жителей. Явка избирателей на 18.00 (16.00 мск) воскресенья с учетом данных о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составила 46,29%, то есть свой выбор сделали 913 238 человек. При этом в ЦИК не поступило ни одной жалобы на процесс, сообщили в региональной избирательной комиссии. На предыдущих выборах главы региона в 2020 году, которые тоже продолжались три дня, явка была ниже - 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека. В Свердловской области проведение досрочного голосования на выборах главы субъекта РФ обеспечивал 2471 избирательный участок (включая 40 временных). На место руководителя территории претендуют пять кандидатов: депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев ("Новые люди"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"). Паслер сменил на посту Евгения Куйвашева, который не доработал до окончания срока полномочий два года. По информации облизбиркома, явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 18.00 (16.00 мск) третьего дня голосования с учетом ДЭГ составила 38,42% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах, состоявшихся три года назад. Тогда она была 28,47%, однако на волеизъявление жителям отводился один день - 11 сентября. По сведениям областного центра общественного наблюдения, голосование прошло штатно, каких-либо чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Чаще всего избиратели звонили, чтобы уточнить адрес своего участка, или задавали вопросы о возможности голосовать дистанционно. Судя по опубликованным центром наблюдения кадрам, жители посещали участки даже вместе со своими питомцами: один из свердловчан пришел проголосовать с котом на плечах, другие приводили собак. Один из питомцев был в костюме супергероя. Несколько уральских пар приехали проголосовать сразу после ЗАГСа. В Оренбургской области жители могли отдать свой голос за кандидата на досрочных выборах губернатора на 1428 постоянных и 25 временных избирательных участках. На должность главы региона баллотируются пять человек: Денис Батурин от КПРФ, Рамиля Гафарова от "Коммунистов России", Оксана Набатчикова от "Справедливой России - Патриоты - За правду", Карина Салихова от "Новых людей" и врио губернатора Евгений Солнцев (от "Единой России"). Явка избирателей на 18.00 (16.00 мск) составила 47,69%. Из 1 500 822 избирателей проголосовало 718 234 человека. Итоговая явка будет обнародована позже, сообщили РИА Новости в областном избиркоме. Прошлые губернаторские выборы в Оренбуржье прошли в сентябре 2024 года. Голосование тоже длилось три дня, итоговая явка избирателей составила 52,59%. Главой региона тогда стал Денис Паслер, в марте 2024 года его назначили врио губернатора Свердловской области. По данным избиркома Оренбургской области, на выборах 13 сентября 2025 года были зафиксированы незаконные действия со стороны кандидата от КПРФ. Он на участке в Орске вместе с наблюдателем заставил членов участковой избирательной комиссии дополнительно опломбировать урну с бюллетенями своими бумажными пломбами. Позже территориальная избирательная комиссия аннулировала незаконное пломбирование. Кроме того, по решению суда из избирательных участков Орска были удалены два наблюдателя за то, что они при фотографировании нарушили избирательное законодательство. Во всех трех регионах с 12 по 14 сентября также проводились выборы в органы местного самоуправления. Согласно законодательству, на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран высшим должностным лицом субъекта РФ, назначается повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.
https://ria.ru/20250914/solodov-2041867203.html
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
оренбургская область
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041612612_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_e62495d6a2dd60fca46686d6092455ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, оренбургская область, пермский край, россия, денис паслер, дмитрий махонин, андрей кузнецов (теннисист), кпрф, единая россия, лдпр, единый день голосования — 2025
Политика, Оренбургская область, Пермский край, Россия, Денис Паслер, Дмитрий Махонин, Андрей Кузнецов (теннисист), КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования — 2025
Еще в трех регионах России закрылись избирательные участки

В Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях завершилось голосование

© РИА Новости / Максим Кимерлинг | Перейти в медиабанкГражданка на избирательном участке во время выборов губернатора Пермского края в Перми
Гражданка на избирательном участке во время выборов губернатора Пермского края в Перми - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Максим Кимерлинг
Перейти в медиабанк
Гражданка на избирательном участке во время выборов губернатора Пермского края в Перми. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях закрылись.
Выборы глав регионов РФ в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях проходили в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки открывались в 8.00 (6.00 мск) и заканчивали работу в 20.00 (18.00 мск).
Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Солодов лидирует на выборах главы Камчатского края
Вчера, 16:52
В Пермском крае голосование проходило на 1743 участках, везде осуществлялось видеонаблюдение. На пост губернатора баллотировались: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева ("Российские пенсионеры за социальную справедливость"), действующий глава территории Дмитрий Махонин (от "Единой России"), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов ("Новые люди"). В списки избирателей были включены более 1,9 миллиона жителей.
Явка избирателей на 18.00 (16.00 мск) воскресенья с учетом данных о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составила 46,29%, то есть свой выбор сделали 913 238 человек. При этом в ЦИК не поступило ни одной жалобы на процесс, сообщили в региональной избирательной комиссии. На предыдущих выборах главы региона в 2020 году, которые тоже продолжались три дня, явка была ниже - 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека.
В Свердловской области проведение досрочного голосования на выборах главы субъекта РФ обеспечивал 2471 избирательный участок (включая 40 временных). На место руководителя территории претендуют пять кандидатов: депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев ("Новые люди"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"). Паслер сменил на посту Евгения Куйвашева, который не доработал до окончания срока полномочий два года.
По информации облизбиркома, явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 18.00 (16.00 мск) третьего дня голосования с учетом ДЭГ составила 38,42% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах, состоявшихся три года назад. Тогда она была 28,47%, однако на волеизъявление жителям отводился один день - 11 сентября.
По сведениям областного центра общественного наблюдения, голосование прошло штатно, каких-либо чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Чаще всего избиратели звонили, чтобы уточнить адрес своего участка, или задавали вопросы о возможности голосовать дистанционно.
Судя по опубликованным центром наблюдения кадрам, жители посещали участки даже вместе со своими питомцами: один из свердловчан пришел проголосовать с котом на плечах, другие приводили собак. Один из питомцев был в костюме супергероя. Несколько уральских пар приехали проголосовать сразу после ЗАГСа.
В Оренбургской области жители могли отдать свой голос за кандидата на досрочных выборах губернатора на 1428 постоянных и 25 временных избирательных участках. На должность главы региона баллотируются пять человек: Денис Батурин от КПРФ, Рамиля Гафарова от "Коммунистов России", Оксана Набатчикова от "Справедливой России - Патриоты - За правду", Карина Салихова от "Новых людей" и врио губернатора Евгений Солнцев (от "Единой России").
Явка избирателей на 18.00 (16.00 мск) составила 47,69%. Из 1 500 822 избирателей проголосовало 718 234 человека. Итоговая явка будет обнародована позже, сообщили РИА Новости в областном избиркоме. Прошлые губернаторские выборы в Оренбуржье прошли в сентябре 2024 года. Голосование тоже длилось три дня, итоговая явка избирателей составила 52,59%. Главой региона тогда стал Денис Паслер, в марте 2024 года его назначили врио губернатора Свердловской области.
По данным избиркома Оренбургской области, на выборах 13 сентября 2025 года были зафиксированы незаконные действия со стороны кандидата от КПРФ. Он на участке в Орске вместе с наблюдателем заставил членов участковой избирательной комиссии дополнительно опломбировать урну с бюллетенями своими бумажными пломбами. Позже территориальная избирательная комиссия аннулировала незаконное пломбирование. Кроме того, по решению суда из избирательных участков Орска были удалены два наблюдателя за то, что они при фотографировании нарушили избирательное законодательство.
Во всех трех регионах с 12 по 14 сентября также проводились выборы в органы местного самоуправления.
Согласно законодательству, на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран высшим должностным лицом субъекта РФ, назначается повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаОренбургская областьПермский крайРоссияДенис ПаслерДмитрий МахонинАндрей Кузнецов (теннисист)КПРФЕдиная РоссияЛДПРЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала