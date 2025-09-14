Еще в трех регионах России закрылись избирательные участки

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041882260.html

Избирательные участки для голосования на выборах губернатора в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях закрылись. РИА Новости, 14.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041612612_0:158:3081:1891_1920x0_80_0_0_284d414de366366b26fb24691799a015.jpg

ПЕРМЬ, 14 сен - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах губернатора в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях закрылись. Выборы глав регионов РФ в Пермском крае, Свердловской и Оренбургской областях проходили в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. Избирательные участки открывались в 8.00 (6.00 мск) и заканчивали работу в 20.00 (18.00 мск). В Пермском крае голосование проходило на 1743 участках, везде осуществлялось видеонаблюдение. На пост губернатора баллотировались: Ксения Айтакова (КПРФ), Людмила Караваева ("Российские пенсионеры за социальную справедливость"), действующий глава территории Дмитрий Махонин (от "Единой России"), Олег Постников (ЛДПР) и Денис Шитов ("Новые люди"). В списки избирателей были включены более 1,9 миллиона жителей. Явка избирателей на 18.00 (16.00 мск) воскресенья с учетом данных о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) составила 46,29%, то есть свой выбор сделали 913 238 человек. При этом в ЦИК не поступило ни одной жалобы на процесс, сообщили в региональной избирательной комиссии. На предыдущих выборах главы региона в 2020 году, которые тоже продолжались три дня, явка была ниже - 35,72%, в голосовании приняли участие 713 824 человека. В Свердловской области проведение досрочного голосования на выборах главы субъекта РФ обеспечивал 2471 избирательный участок (включая 40 временных). На место руководителя территории претендуют пять кандидатов: депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев ("Новые люди"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"). Паслер сменил на посту Евгения Куйвашева, который не доработал до окончания срока полномочий два года. По информации облизбиркома, явка на досрочных выборах губернатора Свердловской области на 18.00 (16.00 мск) третьего дня голосования с учетом ДЭГ составила 38,42% и превысила итоговую явку на предыдущих выборах, состоявшихся три года назад. Тогда она была 28,47%, однако на волеизъявление жителям отводился один день - 11 сентября. По сведениям областного центра общественного наблюдения, голосование прошло штатно, каких-либо чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Чаще всего избиратели звонили, чтобы уточнить адрес своего участка, или задавали вопросы о возможности голосовать дистанционно. Судя по опубликованным центром наблюдения кадрам, жители посещали участки даже вместе со своими питомцами: один из свердловчан пришел проголосовать с котом на плечах, другие приводили собак. Один из питомцев был в костюме супергероя. Несколько уральских пар приехали проголосовать сразу после ЗАГСа. В Оренбургской области жители могли отдать свой голос за кандидата на досрочных выборах губернатора на 1428 постоянных и 25 временных избирательных участках. На должность главы региона баллотируются пять человек: Денис Батурин от КПРФ, Рамиля Гафарова от "Коммунистов России", Оксана Набатчикова от "Справедливой России - Патриоты - За правду", Карина Салихова от "Новых людей" и врио губернатора Евгений Солнцев (от "Единой России"). Явка избирателей на 18.00 (16.00 мск) составила 47,69%. Из 1 500 822 избирателей проголосовало 718 234 человека. Итоговая явка будет обнародована позже, сообщили РИА Новости в областном избиркоме. Прошлые губернаторские выборы в Оренбуржье прошли в сентябре 2024 года. Голосование тоже длилось три дня, итоговая явка избирателей составила 52,59%. Главой региона тогда стал Денис Паслер, в марте 2024 года его назначили врио губернатора Свердловской области. По данным избиркома Оренбургской области, на выборах 13 сентября 2025 года были зафиксированы незаконные действия со стороны кандидата от КПРФ. Он на участке в Орске вместе с наблюдателем заставил членов участковой избирательной комиссии дополнительно опломбировать урну с бюллетенями своими бумажными пломбами. Позже территориальная избирательная комиссия аннулировала незаконное пломбирование. Кроме того, по решению суда из избирательных участков Орска были удалены два наблюдателя за то, что они при фотографировании нарушили избирательное законодательство. Во всех трех регионах с 12 по 14 сентября также проводились выборы в органы местного самоуправления. Согласно законодательству, на выборах высшего должностного лица субъекта Российской Федерации избранным считается зарегистрированный кандидат, набравший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрированных кандидатов и ни один из них не был избран высшим должностным лицом субъекта РФ, назначается повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.

