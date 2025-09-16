Рейтинг@Mail.ru
Правительство Свердловской области ушло в отставку - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/pravitelstvo-2042287774.html
Правительство Свердловской области ушло в отставку
Правительство Свердловской области ушло в отставку - РИА Новости, 16.09.2025
Правительство Свердловской области ушло в отставку
Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления в должность избранного губернатора Дениса Паслера, данная процедура... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:37:00+03:00
2025-09-16T17:37:00+03:00
политика
свердловская область
россия
оренбургская область
денис паслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894448092_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_f070b1159fa6c564e307b361e2f4b5b4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления в должность избранного губернатора Дениса Паслера, данная процедура предусмотрена уставом области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона. "Отставка правительства регламентируется статьей 49 устава Свердловской области", – рассказали в пресс-службе. Согласно уставу региона, кабмин возглавляет и формирует глава области. После вступления в должность нового губернатора предыдущее правительство автоматически самораспускается. На вопрос о возможных изменениях в составе нового правительства в департаменте ответили, что сообщат о кадровых решениях после их принятия. Жители Свердловской области выбирали главу региона с 12 по 14 сентября. Врио губернатора Денис Паслер победил на выборах с 61,30% голосов при явке 39,9%. Во вторник Паслер принес присягу, после чего ему вручили знак губернаторских полномочий. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога отметил в ходе инаугурации, что победа Паслера на выборах была уверенной. Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.
https://ria.ru/20250916/kujvashev-2042222945.html
https://ria.ru/20250916/vybory-2042226068.html
свердловская область
россия
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894448092_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bde07dad51d5caad49d55e0f06207ed4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, свердловская область, россия, оренбургская область, денис паслер
Политика, Свердловская область, Россия, Оренбургская область, Денис Паслер
Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области ушло в отставку после инаугурации Паслера

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЕкатеринбург
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Екатеринбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления в должность избранного губернатора Дениса Паслера, данная процедура предусмотрена уставом области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.
"Отставка правительства регламентируется статьей 49 устава Свердловской области", – рассказали в пресс-службе.
Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Куйвашев пришел на инаугурацию Паслера
Вчера, 14:18
Согласно уставу региона, кабмин возглавляет и формирует глава области. После вступления в должность нового губернатора предыдущее правительство автоматически самораспускается.
На вопрос о возможных изменениях в составе нового правительства в департаменте ответили, что сообщат о кадровых решениях после их принятия.
Жители Свердловской области выбирали главу региона с 12 по 14 сентября. Врио губернатора Денис Паслер победил на выборах с 61,30% голосов при явке 39,9%. Во вторник Паслер принес присягу, после чего ему вручили знак губернаторских полномочий. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога отметил в ходе инаугурации, что победа Паслера на выборах была уверенной.
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.
Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Володин заявил, что нарушений на выборах в России стало меньше
Вчера, 14:31
 
ПолитикаСвердловская областьРоссияОренбургская областьДенис Паслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала