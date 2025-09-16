Правительство Свердловской области ушло в отставку
Правительство Свердловской области ушло в отставку после инаугурации Паслера
Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления в должность избранного губернатора Дениса Паслера, данная процедура предусмотрена уставом области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона.
"Отставка правительства регламентируется статьей 49 устава Свердловской области", – рассказали в пресс-службе.
Согласно уставу региона, кабмин возглавляет и формирует глава области. После вступления в должность нового губернатора предыдущее правительство автоматически самораспускается.
На вопрос о возможных изменениях в составе нового правительства в департаменте ответили, что сообщат о кадровых решениях после их принятия.
Жители Свердловской области выбирали главу региона с 12 по 14 сентября. Врио губернатора Денис Паслер победил на выборах с 61,30% голосов при явке 39,9%. Во вторник Паслер принес присягу, после чего ему вручили знак губернаторских полномочий. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога отметил в ходе инаугурации, что победа Паслера на выборах была уверенной.
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.
Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.