Правительство Свердловской области ушло в отставку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сен – РИА Новости. Правительство Свердловской области ушло в отставку после официального вступления в должность избранного губернатора Дениса Паслера, данная процедура предусмотрена уставом области, сообщили РИА Новости в департаменте информационной политики региона. "Отставка правительства регламентируется статьей 49 устава Свердловской области", – рассказали в пресс-службе. Согласно уставу региона, кабмин возглавляет и формирует глава области. После вступления в должность нового губернатора предыдущее правительство автоматически самораспускается. На вопрос о возможных изменениях в составе нового правительства в департаменте ответили, что сообщат о кадровых решениях после их принятия. Жители Свердловской области выбирали главу региона с 12 по 14 сентября. Врио губернатора Денис Паслер победил на выборах с 61,30% голосов при явке 39,9%. Во вторник Паслер принес присягу, после чего ему вручили знак губернаторских полномочий. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога отметил в ходе инаугурации, что победа Паслера на выборах была уверенной. Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Семнадцатого июня партия "Единая Россия" выдвинула его кандидатом на выборы губернатора Свердловской области. Ранее Паслер представил в региональный избирком тройку кандидатов в сенаторы Совета Федерации, в списке – председатель областного законодательного собрания Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и действующий сенатор РФ от Свердловской области Виктор Шептий.

