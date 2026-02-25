Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на полвека. Решение приняли 30 января 2026-го, а о депортации из России объявили 6 февраля. Что случилось и почему казахстанский юморист оказался в черном списке?

Чем известен Сабуров

Нурлан Алибекович Сабуров — один из самых узнаваемых стендап-комиков постсоветского пространства. Он известен своим дерзким, надменным образом, остроумными монологами о семье и жизни, а также попаданием в рейтинг Forbes "30 до 30" как один из самых перспективных и высокооплачиваемых комиков.

© Фото : страница Нурлана Сабурова в соцсети Нурлан Сабуров © Фото : страница Нурлана Сабурова в соцсети Нурлан Сабуров

составлял около десяти тысяч долларов (765 тысяч рублей). В 2020-м Forbes назвал его одним из самых перспективных молодых россиян в сфере "Новые медиа". Стендап-комик гастролировал по России, Казахстану и ближайшему зарубежью, выступал на корпоративных мероприятиях, где его гонорароколо десяти тысяч долларов (765 тысяч рублей).

Известность пришла к нему в 2013-м после дебюта в шоу Stand Up на телеканале ТНТ в рубрике "Открытый микрофон". В 2014-м он переехал в Москву и стал одним из самых востребованных участников проекта.

В 2017-м Сабуров отправился в тур "IQ", который охватил 20 городов России и Казахстана. В декабре 2018-го провел свой первый сольный стендап-концерт на телевидении.

В конце апреля 2019-го на YouTube-канале LABELCOM вышел первый выпуск юмористического шоу "Что было дальше?", ведущим которого стал Сабуров. Выпуск шоу на YouTube был приостановлен в январе 2022-го, но 1 апреля 2023-го проект вернулся на площадку "VK Видео" и просуществовал до 7 марта 2024-го.

Помимо стендапа, Сабуров снимался в кино и участвовал в различных телевизионных проектах. В 2017-м — "Брат или брак", в 2022-м — "Стас", в 202-м — "Бедные Патрики", где сыграл главную роль.

Теперь же будущая карьера комика в России оказалась под вопросом. Запрет на въезд означает, что ни концертов, ни съемок, ни бизнеса на территории России у него больше не будет. Имущество и компания остаются, но управлять ими придется дистанционно — если это вообще возможно при таких обстоятельствах.

Скандалы с участием Сабурова

отказывался от получения вида на жительство (ВНЖ) и российского гражданства, опасаясь санкций. Любопытная деталь: по данным правоохранителей, Сабуровот получения вида на жительство (ВНЖ) и российского гражданства, опасаясь санкций.

задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства. Telegram-канал Mash уточнил : стендап-комик превышал допустимый срок пребывания в России. Артист был обязан покинуть Россию в установленные сроки и уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Проблемы у комика начались не вчера. 19 мая 2025-го егов московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства. Telegram-канал Mash: стендап-комик превышал допустимый срок пребывания в России. Артист был обязан покинуть Россию в установленные сроки и уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Но еще более резонансным был скандал 2022 года. Четвертого июля того года Ксения Собчак публично ответила Сабурову на его шутку, произнесенную со сцены. Комик позволил себе грубое высказывание в адрес телеведущей: "Давайте об очевидном. Собчак — лошадь *** (долбанная. — Прим. ред.)".

Собчак не осталась в долгу и указала на двойные стандарты артиста. Она написала: "Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека".

Контекст этой фразы важен. Ранее сообщалось, что несколько концертов Сабурова за рубежом были сорваны , поскольку зрители из зала требовали, чтобы комик высказался по поводу событий на Украине. Нурлан отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека. Эта позиция вызвала критику как со стороны либеральной публики, так и со стороны тех, кто ожидал от него более четкого заявления. Однако критики СВО из его уст также не прозвучало.

Раскритиковали комика и в РПЦ. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе высказался о шутках Сабурова об Иисусе Христе.

"Оценка причин запрета въезда для данного человека находится за рамками церковной компетенции. Однако подобные "шутки" про Христа может допустить только человек, не имеющий религиозного сознания и уважения к святыне других людей", — сказал Кипшидзе РИА Новости.

Почему запретили въезд в Россию

Правоохранительные органы 6 февраля 2026-го сообщили РИА Новости: казахстанскому юмористу Нурлану Алибековичу Сабурову закрыт въезд в Российскую Федерацию. Запрет введен на 50 лет.

Официальная формулировка звучит так: решение принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Тридцатого января запрет официально вступил в силу.

Помимо идеологических причин, у правоохранителей есть претензии финансового характера. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости: "Нурлан Сабуров получал в России доход, нарушая миграционное законодательство и игнорируя задолженности по налогам. Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей".

Кроме того, комик пытался легализовать доходы через посредников, нарушавших закон.

Также выяснилось, что Сабуров владеет имуществом в России на сумму более 60 миллионов рублей. У него зарегистрирована компания, занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ. Компания была создана 30 апреля 2025-го с уставным капиталом в 200 тысяч рублей. При этом у нее есть задолженность по налогам в размере 18,9 тысячи рублей.

Юмориста не пустили в Россию при прохождении пограничного контроля в аэропорту. По данным Telegram-канала Mash, Нурлан застрял в авиагавани и не может улететь обратно в Дубай из-за отсутствия денег на билет.

Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково

Как Сабуров отреагировал на запрет на въезд в Россию

После введения запрета на въезд в Россию жена комика Диана Сабурова активизировала деловую деятельность в стране. 5 февраля 2026-го она зарегистрировала в России ИП. В перечень заявленных видов деятельности входят исполнительские искусства, реклама, а также организация отдыха и развлечений.

В тот же день супруга комика начала распродажу брендовых вещей в соцсетях. Среди лотов — сумка Hermes Herbag за 120 тыс. рублей (при рыночной цене более 500 тыс.), Jacquemus Le Bambino за 40 тыс. рублей (вместо около 100 тыс.), а также одежда стоимостью от 4 до 10 тыс. рублей.

© РИА Новости Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково © РИА Новости Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково

Кроме того, по данным РИА Новости, 12 февраля 2025-го она зарегистрировала компанию в сфере торговли продуктами и напитками с уставным капиталом 1 млн рублей. Фирма работает на упрощенной системе налогообложения и, помимо торговли, может заниматься продажей алкоголя и курьерской доставкой.

А воскресенье, 8 февраля, комик впервые прокомментировал ситуацию в своих соцсетях.

"Не буду комментировать сложившуюся ситуацию, есть юристы, они на своем уровне займутся вопросами со всеми компетентными органами. Время расставит все на свои места", — написал он.

Юморист добавил, что начинал профессиональный путь в России, еще 15 лет назад.

© Александр Соколовский / YouTube Скриншот видео с канала Александра Соколовского на YouTube © Александр Соколовский / YouTube Скриншот видео с канала Александра Соколовского на YouTube

"Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел как в России, так и за ее пределами большую многонациональную аудиторию", - сказал Сабуров. Он попросил журналистов и блогеров проявить "уважение к частной жизни" семьи комика и близких.

Вместе с тем, в тот же день артист удалил все публикации в основной сетке своего профиля в сети Instagram*.

Первый концерт после запрета на въезд комик дал в Таиланде. Там он заявил, что планирует вернуться в Россию. Выступление артист начал с шутки про то, что зал пришел посмотреть на "уголовника".

Что будет с концертами Сабурова

По всей России уже отменяют концерты комика. Так, выступления были намечены в Орске на 22 марта, в Оренбурге на 23 марта. РИА Новости выяснило, что в Оренбурге были выкуплено почти все , в Орске - половина мест.

"Мы сами отменили концерт. Организаторы не выходили на нас, мы сами им сообщили. Уже убрали рекламную афишу. Около 215 человек покупали у нас билеты, мы каждого обзвонили, вернули им деньги", - рассказал РИА Новости представитель культурно-досугового центра "Молодёжный" в Орске.

Сотрудник концертной площадки "Марсово поле" в Оренбурге тоже подтвердил агентству отмену выступления комика. "Концерт отменён, концерта не будет", - сказал собеседник.

Не будет выступления и челябинском концертном зале "Таганай" вместимостью 2,5 тысячи мест, ранее указывалось, что на 20.00 18 марта был запланирован стендап-концерт Нурлана Сабурова , на который было куплено 642 билета.

Как уточнили организаторы, зрители смогут вернуть полную стоимость билетов за исключением сервисного сбора.

Что говорят юристы: бизнес, риски и возможность возвращения

Юристы не исключают, что после запрета на въезд у Нурлана Сабурова могут возникнуть новые юридические проблемы в России. Адвокат Андрей Алешкин заявил РИА Новости, что в перспективе против комика возможно возбуждение уголовных дел — в том числе по статье о распространении фейков об армии, а также его признание иностранным агентом. Кроме того, правоохранительные органы ранее сообщали о попытках легализации доходов, заработанных в России, что может повлечь вопросы по налогам и выводу средств за рубеж.

При этом запрет на въезд не лишает Сабурова права вести бизнес в России. Юрист Евгения Сабитова пояснила , что ИП или компания не закрываются автоматически: при своевременной сдаче отчетности и уплате налогов бизнес может продолжать работу. Однако сам Сабуров не сможет лично участвовать в юридически значимых процедурах — открытии счетов, подаче документов или нотариальных действиях. Часть операций возможна через электронную подпись или доверенность.

Оспорить или сократить срок запрета теоретически возможно. По словам юриста Александра Хаминского, Сабуров может обратиться в суд или в компетентные органы, если докажет, что основания для запрета отпали. Самым реалистичным сценарием он называет публичное изменение позиции по российской политике. При этом запрет не лишает комика имущественных прав — он по-прежнему может распоряжаться своей собственностью в России, включая недвижимость.

Что происходит с Сабуровым сейчас?

В субботу, 14 февраля, стало известно о внесении комика в базу данных скандального украинского ресурса "Миротворец". Его обвиняют в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России.

Тем временем Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку в отношении артиста.

"Проводятся проверочные мероприятия (касательно действий артиста. — Прим. ред.)", — заявили РИА Новости в КНБ.

При этом статью, по которой идет проверка, там не уточнили.

Последствия скандала

История с отменой концертов началась еще в прошлом году. 8 декабря 2025-го должен был состояться концерт в Обнинском концертном зале. 10-го — в Рязани

Выступление, назначенное на 8 февраля в Омске было отменено по инициативе организаторов. Попали под отмену концерт 3-го февраля в Екатеринбурге , а также мартовские выступления в Челябинске, Орске, Оренбурге и других городах.

В общей сумме уже отменено более 50 выступлений. В разделе "Скоро в продаже" на сайте комика были анонсированы еще 48 концертов, на которые не были объявлены конкретные даты.

Часто задаваемые вопросы о деле Сабурова

Почему Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию?

Сабуров, по данным СМИ, неоднократно нарушал миграционный учет, превышая сроки пребывания на территории страны, и имел проблемы с налоговым законодательством.

Может ли Сабуров оспорить запрет?

Теоретически у Сабурова остается возможность оспорить запрет. Комик может обратиться в суд или компетентные органы, если докажет, что основания для запрета отпали.

Что будет с имуществом Сабурова в России?

Запрет на въезд не означает автоматической ликвидации ИП или юридического лица. Сабуров может оставаться собственником имущества в России, если будет исправно платить налоги и подавать отчетность. Однако Сабуров не сможет лично присутствовать при подаче документов, открытии счетов или нотариальных действиях.

Где сейчас находится Нурлан Сабуров?

По данным РИА Новости, комик вылетел из Москвы в Алма-Ату, Казахстан.

Будут ли концерты Сабурова в России?

Концерты комика отменяют. Так, выступления были намечены в Орске на 22 марта, в Оренбурге на 23 марта. Оба организатора объявили об отмене выступлений и возврате денег за билеты покупателям.

Как отреагировали на депортацию Сабурова из России?

На данный момент единственным из коллег по ЧБД, кто как-либо отреагировал на произошедшее, оказался комик Илья Макаров. При этом он был немногословен и пояснил, что сам ничего не знает и что на него "также обрушилась вся эта реальность". На вопрос о том, созванивалась ли команда шоу для обсуждения, как дальше оно будет существовать, комик ответил: "Нет".

Также к стендап-комику в Казахстан направился другой коллега: Алексей Щербаков. Вместе с Сабуровым он сначала пообедал традиционными блюдами казахской кухни, затем отправился в кино. Официальных комментариев по ситуации Алексей не сделал.

Под последней публикацией в сообществе Сабурова в соцсети "ВКонтакте" пользователи начали оставлять комментарии о запрете комику въезжать в Россию, однако они оперативно были удалены.