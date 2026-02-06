Комментарии к постам Сабурова после новостей из Внуково начали удалять

Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, ограничение введено 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги: только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Также он пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.