Комментарии к постам Сабурова после новостей из Внуково начали удалять
Комментарии к постам Сабурова после новостей из Внуково начали удалять
2026-02-06T13:44:00+03:00
россия
нурлан сабуров
происшествия
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комментарии к публикациям комика Нурлана Сабурова в социальной сети "ВКонтакте", опубликованные в пятницу после новостей из аэропорта Внуково, начали удалять.
Под последней публикацией в сообществе Сабурова
в соцсети "ВКонтакте" пользователи начали оставлять комментарии о запрете комику въезжать в Россию
, однако они оперативно были удалены.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, ограничение введено 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги: только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Также он пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.