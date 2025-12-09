Рейтинг@Mail.ru
В Рязани отменили концерт комика Нурлана Сабурова
18:08 09.12.2025 (обновлено: 18:09 09.12.2025)
В Рязани отменили концерт комика Нурлана Сабурова
В Рязани отменили концерт комика Нурлана Сабурова
Выступление комика Нурлана Сабурова отменено в Рязани, сообщил дворец культуры Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ). РИА Новости, 09.12.2025
общество
В Рязани отменили концерт комика Нурлана Сабурова

© РИА Новости / Алексей Майшев
Нурлан Сабуров
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Выступление комика Нурлана Сабурова отменено в Рязани, сообщил дворец культуры Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ).
Согласно сервису "Яндекс Афиша", стендап Сабурова планировался на площадке Дворца культуры РГАТУ 10 декабря.
"Внимание! Концерт Нурлана Сабурова 10.12.2025 отменен", - говорится на странице ДК РГАТУ в социальной сети "ВКонтакте".
На странице "Нурлан Сабуров Новый Тур|Рязань - 10.12" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что "возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату" и будет перенесен.
О таких же обстоятельствах сообщается на странице культурно-досугового центра "Тимоново", расположенного в подмосковном Солнечногорске, в соцсети "ВКонтакте". Здесь концерт планировался на 11 декабря, но согласно публикации, его перенесли на 24 января 2026 года.
Комик Тимур Батрутдинов - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве
26 ноября, 13:47
 
РязаньСолнечногорскНурлан СабуровОбщество
 
 
