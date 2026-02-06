Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, при каком условии Сабуров сможет вернуться в Россию
18:51 06.02.2026
Юрист рассказал, при каком условии Сабуров сможет вернуться в Россию
Комик Нурлан Сабуров сможет снять запрет на въезд в Россию, если публично поменяет позицию по российской политике, рассказал РИА Новости юрист, руководитель... РИА Новости, 06.02.2026
россия
нурлан сабуров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
россия
россия, нурлан сабуров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Юрист рассказал, при каком условии Сабуров сможет вернуться в Россию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров сможет снять запрет на въезд в Россию, если публично поменяет позицию по российской политике, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова
Вчера, 18:39
"Никто не запрещает Сабурову обратиться в суд с административным иском и оспорить свой запрет на въезд на территорию России. Однако в этом случае он должен будет подтвердить, что основания для отказа отпали либо их не было изначально. Наиболее перспективный путь в данном случае – это публично изменить свою позицию по отношению к российской политике и затем обратиться с компетентные органы с просьбой снять запрет, либо сократить его срок", - рассказал Хаминский.
По словам юриста, решение запретить комику въезжать в Россию вызвано публичной критикой СВО со стороны Сабурова, его антироссийскими высказываниями, а также систематическими нарушениями миграционного и налогового законодательства.
"Запрет на въезд для Сабурова не означает поражение его в гражданско-правовых правомочиях. Так, например, он может спокойно продать свой коттедж, который у него есть в Подмосковье. Ограничением для этого могло бы стать его внесение в перечень иноагентов", - отметил Хаминский.
Сабуров стал третьим известным комиком, которому запретили въезд в Россию, выяснило РИА Новости. В апреле 2025 года ФСБ РФ сообщила, что по инициативе ведомства комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства и в отношении них принято решение о неразрешении въезда в РФ.
Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях
Вчера, 15:55
 
Россия Нурлан Сабуров Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Общество
 
 
