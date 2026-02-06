https://ria.ru/20260206/khaminskiy-2072779395.html
Юрист рассказал, при каком условии Сабуров сможет вернуться в Россию
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров сможет снять запрет на въезд в Россию, если публично поменяет позицию по российской политике, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.
"Никто не запрещает Сабурову обратиться в суд с административным иском и оспорить свой запрет на въезд на территорию России. Однако в этом случае он должен будет подтвердить, что основания для отказа отпали либо их не было изначально. Наиболее перспективный путь в данном случае – это публично изменить свою позицию по отношению к российской политике и затем обратиться с компетентные органы с просьбой снять запрет, либо сократить его срок", - рассказал Хаминский.
По словам юриста, решение запретить комику въезжать в Россию вызвано публичной критикой СВО со стороны Сабурова, его антироссийскими высказываниями, а также систематическими нарушениями миграционного и налогового законодательства.
"Запрет на въезд для Сабурова не означает поражение его в гражданско-правовых правомочиях. Так, например, он может спокойно продать свой коттедж, который у него есть в Подмосковье. Ограничением для этого могло бы стать его внесение в перечень иноагентов", - отметил Хаминский.
Сабуров стал третьим известным комиком, которому запретили въезд в Россию, выяснило РИА Новости. В апреле 2025 года ФСБ РФ
сообщила, что по инициативе ведомства комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов были лишены российского гражданства и в отношении них принято решение о неразрешении въезда в РФ.