Юрист рассказал, при каком условии Сабуров сможет вернуться в Россию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров сможет снять запрет на въезд в Россию, если публично поменяет позицию по российской политике, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.

"Никто не запрещает Сабурову обратиться в суд с административным иском и оспорить свой запрет на въезд на территорию России. Однако в этом случае он должен будет подтвердить, что основания для отказа отпали либо их не было изначально. Наиболее перспективный путь в данном случае – это публично изменить свою позицию по отношению к российской политике и затем обратиться с компетентные органы с просьбой снять запрет, либо сократить его срок", - рассказал Хаминский.

По словам юриста, решение запретить комику въезжать в Россию вызвано публичной критикой СВО со стороны Сабурова, его антироссийскими высказываниями, а также систематическими нарушениями миграционного и налогового законодательства.

"Запрет на въезд для Сабурова не означает поражение его в гражданско-правовых правомочиях. Так, например, он может спокойно продать свой коттедж, который у него есть в Подмосковье. Ограничением для этого могло бы стать его внесение в перечень иноагентов", - отметил Хаминский.