Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - РИА Новости, 06.02.2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886499_191:0:2850:1994_1920x0_80_0_0_fc86e626bb3592c2deb5dc1d58b3f3f7.jpg
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Въезд в страну запрещен на 50 лет", — заявил собеседник агентства.
По его словам, решение приняли в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
В правоохранительных органах добавили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.
Сабуров владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей.