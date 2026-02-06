Рейтинг@Mail.ru
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - РИА Новости, 06.02.2026
10:39 06.02.2026 (обновлено: 10:50 06.02.2026)
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет - РИА Новости, 06.02.2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
Новости
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

РИА Новости: комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Въезд в страну запрещен на 50 лет", — заявил собеседник агентства.
По его словам, решение приняли в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
В правоохранительных органах добавили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

Сабуров владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей.
Скриншот видео с канала Александра Соколовского на YouTube - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Екатеринбурге отменили концерт комика Сабурова
29 января, 17:59
 
