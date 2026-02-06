https://ria.ru/20260206/saburov-2072636084.html
Жена комика Сабурова открыла бизнес в России год назад
2026-02-06T11:24:00+03:00
2026-02-06T11:24:00+03:00
2026-02-06T13:39:00+03:00
россия
нурлан сабуров
россия
россия, нурлан сабуров
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жена комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, открыла бизнес в РФ в сфере торговли продуктами и напитками, выяснило РИА Новости по данным "Бир-Аналитик".
Компания зарегистрирована Дианой Сабуровой
12 февраля прошлого года. Она находится на упрощенной системе налогообложения, а ее уставный капитал составляет 1 миллион рублей.
Помимо продажи продуктов, напитков и табачных изделий, компания может продавать алкоголь, а также заниматься курьерской деятельностью.
Ранее в пятницу РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию
на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Как пояснили агентству, комик пытался легализовать заработанные в РФ деньги через посредников.