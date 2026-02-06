Жена комика Сабурова открыла бизнес в России год назад

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жена комика Нурлана Сабурова, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, открыла бизнес в РФ в сфере торговли продуктами и напитками, выяснило РИА Новости по данным "Бир-Аналитик".