В Омске отменили концерт комика Сабурова

ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Концерт комика Нурлана Сабурова, которому запретили на 50 лет приезжать в Россию, в Омске был отменен по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе G Drive Арены, где должно было состояться мероприятие.

"Концерт был отменен больше месяца назад. Мы (с Сабуровым - ред.) не заключали никаких договорных отношений. На сайте арены информации о концерте также нет. Билеты на все мероприятия, проходящие на G-Drive Арене, продаются на официальном сайте", - сказали в пресс-службе.