В Омске отменили концерт комика Сабурова
17:03 06.02.2026
В Омске отменили концерт комика Сабурова
В Омске отменили концерт комика Сабурова
россия, омск, нурлан сабуров, общество
Россия, Омск, Нурлан Сабуров, Общество
В Омске отменили концерт комика Сабурова

ОМСК, 6 фев - РИА Новости. Концерт комика Нурлана Сабурова, которому запретили на 50 лет приезжать в Россию, в Омске был отменен по инициативе организаторов, сообщили РИА Новости в пресс-службе G Drive Арены, где должно было состояться мероприятие.
Концерт Сабурова в Омске был назначен на 8 февраля. По информации пресс-службы, в определенный момент продажа билетов прекратилась, а тем, кто их успел купить, пришло уведомление об отмене мероприятия по инициативе организаторов с обещанием вернуть деньги в течение 10 дней.
"Концерт был отменен больше месяца назад. Мы (с Сабуровым - ред.) не заключали никаких договорных отношений. На сайте арены информации о концерте также нет. Билеты на все мероприятия, проходящие на G-Drive Арене, продаются на официальном сайте", - сказали в пресс-службе.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Милонов раскритиковал комика Сабурова за попытку усидеть на двух стульях
Россия Омск Нурлан Сабуров Общество
 
 
