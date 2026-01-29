Рейтинг@Mail.ru
17:59 29.01.2026
В Екатеринбурге отменили концерт комика Сабурова
В Екатеринбурге отменили концерт комика Сабурова
Концерт комика Нурлана Сабурова, запланированный на 3 февраля в Екатеринбурге, переносится на другую дату, точную дату объявят позднее, сообщается в официальном РИА Новости, 29.01.2026
В Екатеринбурге отменили концерт комика Сабурова

В Екатеринбурге отменили концерт комика Нурлана Сабурова

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Концерт комика Нурлана Сабурова, запланированный на 3 февраля в Екатеринбурге, переносится на другую дату, точную дату объявят позднее, сообщается в официальном сообществе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".
"Екатеринбург, важная информация! Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату. Мы не прощаемся с вами! Мероприятие будет перенесено на другую дату, о которой мы сообщим вам в ближайшее время!" - говорится в сообщении.
Организаторы уточнили, что возврат билетов произойдет автоматически в течение десяти рабочих дней.
