В Екатеринбурге отменили концерт комика Сабурова
Концерт комика Нурлана Сабурова, запланированный на 3 февраля в Екатеринбурге, переносится на другую дату, точную дату объявят позднее, сообщается в официальном
2026-01-29T17:59:00+03:00
2026-01-29T17:59:00+03:00
2026-01-29T20:09:00+03:00
екатеринбург
нурлан сабуров
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Концерт комика Нурлана Сабурова, запланированный на 3 февраля в Екатеринбурге, переносится на другую дату, точную дату объявят позднее, сообщается
в официальном сообществе мероприятия в соцсети "ВКонтакте".
"Екатеринбург, важная информация! Мы очень надеялись на нашу встречу 3 февраля, но, к сожалению, возникли непреодолимые обстоятельства, по которым концерт не состоится в указанную дату. Мы не прощаемся с вами! Мероприятие будет перенесено на другую дату, о которой мы сообщим вам в ближайшее время!" - говорится в сообщении.
Организаторы уточнили, что возврат билетов произойдет автоматически в течение десяти рабочих дней.