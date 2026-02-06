Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в городах России сняли с продаж на сервисе "Яндекс. Афиша" после запрета на въезд артиста в страну, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, в пятницу утром зрители могли приобрести билеты на три концерта комика в России . Так, 17 марта у Сабурова было запланировано выступление в Челябинске , 22 марта - в Орске , а 23 марта - в Оренбурге . Цены на билеты не превышали 7,5 тысячи рублей.

При этом на концерт комика в Челябинске было продано примерно 20% билетов, а на концерт в Оренбурге - почти все места были куплены.