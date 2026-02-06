https://ria.ru/20260206/bilety-2072700666.html
Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише"
Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в городах России сняли с продаж на сервисе "Яндекс. Афиша" после запрета на въезд артиста в страну,... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в городах России сняли с продаж на сервисе "Яндекс. Афиша" после запрета на въезд артиста в страну, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, в пятницу утром зрители могли приобрести билеты на три концерта комика в России
. Так, 17 марта у Сабурова
было запланировано выступление в Челябинске
, 22 марта - в Орске
, а 23 марта - в Оренбурге
. Цены на билеты не превышали 7,5 тысячи рублей.
При этом на концерт комика в Челябинске было продано примерно 20% билетов, а на концерт в Оренбурге - почти все места были куплены.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.