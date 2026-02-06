Рейтинг@Mail.ru
Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише" - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/bilety-2072700666.html
Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише"
Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише" - РИА Новости, 06.02.2026
Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише"
Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в городах России сняли с продаж на сервисе "Яндекс. Афиша" после запрета на въезд артиста в страну,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:29:00+03:00
2026-02-06T14:29:00+03:00
челябинск
оренбург
нурлан сабуров
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072659081_50:25:856:478_1920x0_80_0_0_454410d4382ce771160957a18f0f3dd8.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072689805.html
https://ria.ru/20260206/saburov-2072655989.html
челябинск
оренбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072659081_15:0:860:634_1920x0_80_0_0_faf9632ace4ee80302a417bf891edd41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, оренбург, нурлан сабуров, россия, происшествия
Челябинск, Оренбург, Нурлан Сабуров, Россия, Происшествия
Билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише"

РИА Новости: билеты на концерты Сабурова сняли с продаж на "Яндекс. Афише"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в городах России сняли с продаж на сервисе "Яндекс. Афиша" после запрета на въезд артиста в страну, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, в пятницу утром зрители могли приобрести билеты на три концерта комика в России. Так, 17 марта у Сабурова было запланировано выступление в Челябинске, 22 марта - в Орске, а 23 марта - в Оренбурге. Цены на билеты не превышали 7,5 тысячи рублей.
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Комментарии к постам Сабурова после новостей из Внуково начали удалять
Вчера, 13:44
При этом на концерт комика в Челябинске было продано примерно 20% билетов, а на концерт в Оренбурге - почти все места были куплены.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: что случилось
Вчера, 12:22
 
ЧелябинскОренбургНурлан СабуровРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала