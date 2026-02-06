https://ria.ru/20260206/saburov-2072647697.html
После запрета Сабурову въезжать в Россию его жена зарегистрировала ИП
После запрета Сабурову въезжать в Россию его жена зарегистрировала ИП
2026-02-06T12:07:00+03:00
2026-02-06T12:07:00+03:00
2026-02-06T13:39:00+03:00
россия
нурлан сабуров
происшествия
россия
россия, нурлан сабуров, происшествия
Россия, Нурлан Сабуров, Происшествия
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жена комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, несколько дней спустя зарегистрировала индивидуальное предпринимательство, выяснило РИА Новости по данным "Контур.Фокус".
Диана Сабурова 5 февраля этого года зарегистрировала в России
ИП в сфере исполнительских искусств. Как индивидуальный предприниматель она может заниматься деятельностью рекламных агентств, организацией отдельных видов отдыха и развлечений.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.