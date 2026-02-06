Рейтинг@Mail.ru
После запрета Сабурову въезжать в Россию его жена зарегистрировала ИП
12:07 06.02.2026 (обновлено: 13:39 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/saburov-2072647697.html
После запрета Сабурову въезжать в Россию его жена зарегистрировала ИП
После запрета Сабурову въезжать в Россию его жена зарегистрировала ИП
россия, нурлан сабуров, происшествия
Россия, Нурлан Сабуров, Происшествия
После запрета Сабурову въезжать в Россию его жена зарегистрировала ИП

После запрета Сабурову въезжать в РФ его жена зарегистрировала ИП

© Фото : saburova_dianaДиана Сабурова
Диана Сабурова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : saburova_diana
Диана Сабурова. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Жена комика Нурлана Сабурова, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, несколько дней спустя зарегистрировала индивидуальное предпринимательство, выяснило РИА Новости по данным "Контур.Фокус".
Диана Сабурова 5 февраля этого года зарегистрировала в России ИП в сфере исполнительских искусств. Как индивидуальный предприниматель она может заниматься деятельностью рекламных агентств, организацией отдельных видов отдыха и развлечений.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет
Россия Нурлан Сабуров Происшествия
 
 
