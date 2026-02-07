Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в РФ на 50 лет, сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать налоги, рассказала РИА Новости юрист Евгения Сабитова.

"Запрет физическому лицу на въезд в РФ не влечет автоматической обязанности у налоговой ( ФНС ) закрыть ИП или юридическое лицо", - сказала она.

Сабитова добавила, что, несмотря на запрет, Сабуров может оставаться собственником имущества в России. Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР отметила, что указанная мера влечет лишь юридические сложности.

"ИП могут принудительно исключить из ЕГРИП, если он не сдает отчетность 15 месяцев и имеет долги по налогам. Если отчетность сдается, а налоги платятся, ИП продолжит существовать", - отметила юрист.

По ее словам, Сабуров не сможет лично присутствовать при подаче документов, открытии счетов, нотариальных действиях и иных юридически значимых процедурах.