07.02.2026

Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
07:56 07.02.2026
https://ria.ru/20260207/saburov-2072848074.html
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России - РИА Новости, 07.02.2026
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
Комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в РФ на 50 лет, сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать... РИА Новости, 07.02.2026
россия, нурлан сабуров, федеральная налоговая служба (фнс россии), в мире
Россия, Нурлан Сабуров, Федеральная налоговая служба (ФНС России), В мире
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России

РИА Новости: Сабитова заявила, что Сабуров сможет вести бизнес в России

© РИА НовостиНурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
© РИА Новости
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в РФ на 50 лет, сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать налоги, рассказала РИА Новости юрист Евгения Сабитова.
"Запрет физическому лицу на въезд в РФ не влечет автоматической обязанности у налоговой (ФНС) закрыть ИП или юридическое лицо", - сказала она.
Сабитова добавила, что, несмотря на запрет, Сабуров может оставаться собственником имущества в России. Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР отметила, что указанная мера влечет лишь юридические сложности.
"ИП могут принудительно исключить из ЕГРИП, если он не сдает отчетность 15 месяцев и имеет долги по налогам. Если отчетность сдается, а налоги платятся, ИП продолжит существовать", - отметила юрист.
По ее словам, Сабуров не сможет лично присутствовать при подаче документов, открытии счетов, нотариальных действиях и иных юридически значимых процедурах.
"Часть действий и подписание некоторых документов можно совершать посредством ЭЦП или нотариально оформленной доверенности", - добавила юрист.
Россия
Нурлан Сабуров
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
