Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России - РИА Новости, 07.02.2026
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
Комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в РФ на 50 лет, сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать... РИА Новости, 07.02.2026
Юрист рассказала, сможет ли Сабуров вести бизнес в России
РИА Новости: Сабитова заявила, что Сабуров сможет вести бизнес в России
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров, которому запрещен въезд в РФ на 50 лет, сможет продолжить вести бизнес в России, если вовремя будет подавать отчетность и оплачивать налоги, рассказала РИА Новости юрист Евгения Сабитова.
"Запрет физическому лицу на въезд в РФ
не влечет автоматической обязанности у налоговой (ФНС
) закрыть ИП или юридическое лицо", - сказала она.
Сабитова добавила, что, несмотря на запрет, Сабуров
может оставаться собственником имущества в России. Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР отметила, что указанная мера влечет лишь юридические сложности.
"ИП могут принудительно исключить из ЕГРИП, если он не сдает отчетность 15 месяцев и имеет долги по налогам. Если отчетность сдается, а налоги платятся, ИП продолжит существовать", - отметила юрист.
По ее словам, Сабуров не сможет лично присутствовать при подаче документов, открытии счетов, нотариальных действиях и иных юридически значимых процедурах.
"Часть действий и подписание некоторых документов можно совершать посредством ЭЦП или нотариально оформленной доверенности", - добавила юрист.