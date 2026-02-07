Рейтинг@Mail.ru
Адвокат не исключил возбуждение уголовных дел против Сабурова - РИА Новости, 07.02.2026
11:17 07.02.2026
Адвокат не исключил возбуждение уголовных дел против Сабурова
Адвокат не исключил возбуждение уголовных дел против Сабурова
Адвокат Андрей Алешкин, комментируя РИА Новости 50- летний запрет на въезд в РФ Нурлану Сабурову, не исключил возбуждение против комика уголовных дел в России. РИА Новости, 07.02.2026
россия, нурлан сабуров, казахстан
Шоубиз, Россия, Нурлан Сабуров, Казахстан
© РИА НовостиНурлан Сабуров в аэропорту Внуково
© РИА Новости
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин, комментируя РИА Новости 50- летний запрет на въезд в РФ Нурлану Сабурову, не исключил возбуждение против комика уголовных дел в России.
"По распространенной информации в средствах массовой информации, Сабуров распространял порочащие сведения об СВО. Он эти сведения не опровергает, не защищается. Не исключено в дальнейшем возбуждение уголовного дела о фейках об армии России, не исключено и признание его иностранным агентом", - сказал Алешкин.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.
"Дальше к Сабурову могут появиться вопросы по налогам, по легализации доходов, отправлял ли он доходы за рубеж, отсюда также может появиться уголовное дело, если будет установлено нарушение законодательства", - добавил адвокат.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
ШоубизРоссияНурлан СабуровКазахстан
 
 
