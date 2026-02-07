Адвокат не исключил возбуждение уголовных дел против Сабурова

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин, комментируя РИА Новости 50- летний запрет на въезд в РФ Нурлану Сабурову, не исключил возбуждение против комика уголовных дел в России.

Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

"Дальше к Сабурову могут появиться вопросы по налогам, по легализации доходов, отправлял ли он доходы за рубеж, отсюда также может появиться уголовное дело, если будет установлено нарушение законодательства", - добавил адвокат.