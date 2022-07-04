https://ria.ru/20220704/sobchak-1800034607.html

Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь

Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь - РИА Новости, 04.07.2022

Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь

Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений. РИА Новости, 04.07.2022

2022-07-04T11:12

2022-07-04T11:12

2022-07-04T11:12

шоубиз

знаменитости

ксения собчак

шоу-бизнес

нурлан сабуров

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений.Ксения отметила, что шутка давно потеряла свою актуальность.Ранее сообщалось, что несколько концертов за рубежом Сабурова были сорваны, поскольку зрители из зала требовали комика высказаться по поводу событий на Украине. Нурлан, в свою очередь, отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека.Собчак же недавно заявила, что планирует открыть собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах.

https://ria.ru/20220627/rozenbaum-1798418054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес, нурлан сабуров