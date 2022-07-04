https://ria.ru/20220704/sobchak-1800034607.html
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь - РИА Новости, 04.07.2022
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь
Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:12
2022-07-04T11:12
2022-07-04T11:12
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
шоу-бизнес
нурлан сабуров
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений.Ксения отметила, что шутка давно потеряла свою актуальность.Ранее сообщалось, что несколько концертов за рубежом Сабурова были сорваны, поскольку зрители из зала требовали комика высказаться по поводу событий на Украине. Нурлан, в свою очередь, отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека.Собчак же недавно заявила, что планирует открыть собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес, нурлан сабуров
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь
Ксения Собчак ответила комику Нурлану Сабурову на шутку про лошадь в свой адрес
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений.
"Давайте об очевидном. Собчак – лошадь *** (долбанная – прим. ред.)", – сказал Сабуров со сцены.
Ксения отметила, что шутка давно потеряла свою актуальность.
"Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека", – написала Собчак.
Ранее сообщалось, что несколько концертов за рубежом Сабурова были сорваны, поскольку зрители из зала требовали комика высказаться по поводу событий на Украине. Нурлан, в свою очередь, отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека.
Собчак же недавно заявила
, что планирует открыть собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах.