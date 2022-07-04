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Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь - РИА Новости, 04.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220704/sobchak-1800034607.html
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь - РИА Новости, 04.07.2022
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь
Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений. РИА Новости, 04.07.2022
2022-07-04T11:12
2022-07-04T11:12
шоубиз
знаменитости
ксения собчак
шоу-бизнес
нурлан сабуров
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений.Ксения отметила, что шутка давно потеряла свою актуальность.Ранее сообщалось, что несколько концертов за рубежом Сабурова были сорваны, поскольку зрители из зала требовали комика высказаться по поводу событий на Украине. Нурлан, в свою очередь, отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека.Собчак же недавно заявила, что планирует открыть собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах.
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знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес, нурлан сабуров
11:12 04.07.2022
 
Собчак ответила Сабурову на шутку про лошадь

Ксения Собчак ответила комику Нурлану Сабурову на шутку про лошадь в свой адрес

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Собчак перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале "Манеж"
Телеведущая Ксения Собчак перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ксения Собчак в социальных сетях ответила Нурлану Сабурову на шутку про лошадь, которую комик рассказал во время одного из своих недавних выступлений.

"Давайте об очевидном. Собчак – лошадь *** (долбанная – прим. ред.)", – сказал Сабуров со сцены.

© Фото : Нурлан Сабуров/ВКонтактеНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
© Фото : Нурлан Сабуров/ВКонтакте
Нурлан Сабуров
Ксения отметила, что шутка давно потеряла свою актуальность.

"Про лошадь (промолчу, что этой шутке примерно столько лет, сколько анекдотам про тещу) ты такой смелый и "острый", а как про главное, так "у меня ипотека", – написала Собчак.

Ранее сообщалось, что несколько концертов за рубежом Сабурова были сорваны, поскольку зрители из зала требовали комика высказаться по поводу событий на Украине. Нурлан, в свою очередь, отмечал, что у него есть свои страхи, семья и ипотека.
Собчак же недавно заявила, что планирует открыть собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах.
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