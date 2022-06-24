https://ria.ru/20220624/sobchak-1797783509.html

Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве

Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 24.06.2022

Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве

Ксения Собчак ответила на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах. Ранее в Сети появилась информация, что недовольные пользователи потребовали... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:46

2022-06-24T11:46

2022-06-24T11:46

шоубиз

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ксения собчак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ксения Собчак ответила на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах. Ранее в Сети появилась информация, что недовольные пользователи потребовали разобраться в ситуации с обманом: заплатив от 300 до 600 тысяч рублей за авторский курс "Метод Собчак", они якобы ничего не получили взамен.Ксения назвала подобные сообщения "заказухой".Она добавила, что "пришла в образование надолго".Она отметила, что вместе с командой будет изобличать провокаторов и телефонных террористов.Ранее Собчак ответила Борису Корчевникову на критику и обвинения во вранье.

https://ria.ru/20220623/drobysh-1797483301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес