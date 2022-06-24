https://ria.ru/20220624/sobchak-1797783509.html
Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве
Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве - РИА Новости, 24.06.2022
Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве
Ксения Собчак ответила на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах. Ранее в Сети появилась информация, что недовольные пользователи потребовали... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T11:46
2022-06-24T11:46
2022-06-24T11:46
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ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ксения Собчак ответила на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах. Ранее в Сети появилась информация, что недовольные пользователи потребовали разобраться в ситуации с обманом: заплатив от 300 до 600 тысяч рублей за авторский курс "Метод Собчак", они якобы ничего не получили взамен.Ксения назвала подобные сообщения "заказухой".Она добавила, что "пришла в образование надолго".Она отметила, что вместе с командой будет изобличать провокаторов и телефонных террористов.Ранее Собчак ответила Борису Корчевникову на критику и обвинения во вранье.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, ксения собчак, шоу-бизнес
Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве
Собчак откроет собственный институт в ответ на обвинения в мошенничестве на онлайн-курсах
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Ксения Собчак ответила на обвинения в мошенничестве на своих онлайн-курсах. Ранее в Сети появилась информация, что недовольные пользователи потребовали разобраться в ситуации с обманом: заплатив от 300 до 600 тысяч рублей за авторский курс "Метод Собчак", они якобы ничего не получили взамен.
Ксения назвала подобные сообщения "заказухой".
"Когда ты маленький и никому неизвестный игрок на рынке онлайн-курсов, ты можешь вытворять что угодно и тебе все сойдет с рук. Но как только Собчак решает заниматься серьезным образованием, ждите заказухи на каждом углу", – написала ведущая.
Она добавила, что "пришла в образование надолго".
"Я буду делать курсы, образовательный туризм, клуб и свой собственный институт, и мы всегда будем возвращать деньги студентам в рамках договора (пожалуйста, читайте его), потому что, еще раз повторяю, я пришла в образование надолго", – заявила звезда.
Она отметила, что вместе с командой будет изобличать провокаторов и телефонных террористов.
Ранее Собчак ответила
Борису Корчевникову на критику и обвинения во вранье.