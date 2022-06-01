https://ria.ru/20220601/sobchak-1792270896.html

"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова

"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова - РИА Новости, 01.06.2022

"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова

Ксения Собчак ответила на критику Бориса Корчевникова в социальных сетях. Ведущий заявил, что журналистка врала про церковь, а также "надругалась над... РИА Новости, 01.06.2022

2022-06-01T11:03

2022-06-01T11:03

2022-06-01T11:03

шоубиз

знаменитости

борис корчевников

шоу-бизнес

ксения собчак

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ксения Собчак ответила на критику Бориса Корчевникова в социальных сетях. Ведущий заявил, что журналистка врала про церковь, а также "надругалась над собственным венчанием".Собчак ответила актеру в его стиле.Собчак отметила, что ему не стоит смешивать современную культуру и события на Украине.Корчевников не в первый раз критикует знаменитостей – помимо критики Собчак он также упомянул Даню Милохина и Моргенштерна* и попросил своих подписчиков не вспоминать о них, чтобы артисты снова не стали "содержанием нашей жизни".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20220531/korchevnikov-1792037283.html

https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, борис корчевников, шоу-бизнес, ксения собчак