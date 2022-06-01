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"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова - РИА Новости, 01.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220601/sobchak-1792270896.html
"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова
"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова - РИА Новости, 01.06.2022
"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова
Ксения Собчак ответила на критику Бориса Корчевникова в социальных сетях. Ведущий заявил, что журналистка врала про церковь, а также "надругалась над... РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T11:03
2022-06-01T11:03
шоубиз
знаменитости
борис корчевников
шоу-бизнес
ксения собчак
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ксения Собчак ответила на критику Бориса Корчевникова в социальных сетях. Ведущий заявил, что журналистка врала про церковь, а также "надругалась над собственным венчанием".Собчак ответила актеру в его стиле.Собчак отметила, что ему не стоит смешивать современную культуру и события на Украине.Корчевников не в первый раз критикует знаменитостей – помимо критики Собчак он также упомянул Даню Милохина и Моргенштерна* и попросил своих подписчиков не вспоминать о них, чтобы артисты снова не стали "содержанием нашей жизни".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220531/korchevnikov-1792037283.html
https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html
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знаменитости, борис корчевников, шоу-бизнес, ксения собчак
11:03 01.06.2022
 
"Хороший был мальчик": Собчак ответила на критику Корчевникова

Собчак ответила на критику Корчевникова в его манере

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ксения Собчак ответила на критику Бориса Корчевникова в социальных сетях. Ведущий заявил, что журналистка врала про церковь, а также "надругалась над собственным венчанием".
Собчак ответила актеру в его стиле.

"Помните, был такой мальчик из сериала "Кадетство"? А помните, был симпатичный молодой человек в передаче "Прямой эфир", который участливо заглядывал в глаза своим героям и понимающе кивал, когда они рассказывали про свои злоключения? Вот и я помню, хороший был мальчик, и молодой человек тоже приятный, по крайней мере в глаза участливо заглядывать умел, да кивать понимающе. Борис Корчевников его звали", – написала Ксения.

Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
Вчера, 14:47Шоубиз
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак
Собчак отметила, что ему не стоит смешивать современную культуру и события на Украине.

"Вот на что я люблю всяких умников, которые выдумывают смыслы (многим по лбу дать хочется), но уж назвать происходящее в Украине Геенной Огненной для "гламура" и "таблоидного мусора" – это додуматься надо", – заявила Собчак.

Корчевников не в первый раз критикует знаменитостей – помимо критики Собчак он также упомянул Даню Милохина и Моргенштерна* и попросил своих подписчиков не вспоминать о них, чтобы артисты снова не стали "содержанием нашей жизни".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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