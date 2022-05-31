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"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак - РИА Новости, 31.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220531/korchevnikov-1792037283.html
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак - РИА Новости, 31.05.2022
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак
Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:47
2022-05-31T14:47
шоубиз
знаменитости
борис корчевников
ксения собчак
шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием".Ее и некоторых других знаменитостей, в частности, Даню Милохина и Моргенштерна* Корчевников призвал не вспоминать, чтобы они снова не стали "содержанием нашей жизни".Он выразил мнение, что сейчас в огне сгорает "весь таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни".Ранее ведущий раскритиковал выступление Филиппа Киркорова на кресте во время юбилейного концерта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20190913/1558663478.html
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знаменитости, борис корчевников, ксения собчак, шоу-бизнес
14:47 31.05.2022
 
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак

Корчевников раскритиковал Собчак за вранье о церкви и надругание над венчанием

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБорис Корчевников
Борис Корчевников - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием".

"А ведущую "Дома-2" помните? Она еще потом в президенты выставлялась и в священника наряжалась и про церковь врала без конца и над собственным венчанием надругалась?" – написал ведущий.

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Ее и некоторых других знаменитостей, в частности, Даню Милохина и Моргенштерна* Корчевников призвал не вспоминать, чтобы они снова не стали "содержанием нашей жизни".

"Вот и не дайте нам вспомнить это. Потому что, если это снова станет содержанием нашей жизни, то все, что происходит сейчас на Донбассе и юго-западных русских землях, эти кровь, мученичество и подвиг – будут зря", – написал Корчевников.

Он выразил мнение, что сейчас в огне сгорает "весь таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни".

"В нем сгорает весь этот серый хлам с перьями, который мы понатащили в свои души и в души наших детей за последние лет 30", – заключил Корчевников.

Ранее ведущий раскритиковал выступление Филиппа Киркорова на кресте во время юбилейного концерта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизЗнаменитостиБорис КорчевниковКсения СобчакШоу-бизнес
 
 
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