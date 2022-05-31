https://ria.ru/20220531/korchevnikov-1792037283.html
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак - РИА Новости, 31.05.2022
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак
Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием". РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:47
2022-05-31T14:47
2022-05-31T14:47
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борис корчевников
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием".Ее и некоторых других знаменитостей, в частности, Даню Милохина и Моргенштерна* Корчевников призвал не вспоминать, чтобы они снова не стали "содержанием нашей жизни".Он выразил мнение, что сейчас в огне сгорает "весь таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни".Ранее ведущий раскритиковал выступление Филиппа Киркорова на кресте во время юбилейного концерта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20190913/1558663478.html
https://ria.ru/20220531/uspenskaya-1791951327.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, борис корчевников, ксения собчак, шоу-бизнес
"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак
Корчевников раскритиковал Собчак за вранье о церкви и надругание над венчанием
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием".
"А ведущую "Дома-2" помните? Она еще потом в президенты выставлялась и в священника наряжалась и про церковь врала без конца и над собственным венчанием надругалась?" – написал ведущий.
Ее и некоторых других знаменитостей, в частности, Даню Милохина и Моргенштерна* Корчевников призвал не вспоминать, чтобы они снова не стали "содержанием нашей жизни".
"Вот и не дайте нам вспомнить это. Потому что, если это снова станет содержанием нашей жизни, то все, что происходит сейчас на Донбассе и юго-западных русских землях, эти кровь, мученичество и подвиг – будут зря", – написал Корчевников.
Он выразил мнение, что сейчас в огне сгорает "весь таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни".
"В нем сгорает весь этот серый хлам с перьями, который мы понатащили в свои души и в души наших детей за последние лет 30", – заключил Корчевников.
Ранее ведущий раскритиковал
выступление Филиппа Киркорова на кресте во время юбилейного концерта.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.