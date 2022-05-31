https://ria.ru/20220531/korchevnikov-1792037283.html

"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак

"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак - РИА Новости, 31.05.2022

"Врала без конца": Корчевников раскритиковал Собчак

Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием". РИА Новости, 31.05.2022

2022-05-31T14:47

2022-05-31T14:47

2022-05-31T14:47

шоубиз

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борис корчевников

ксения собчак

шоу-бизнес

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Борис Корчевников раскритиковал Ксению Собчак за вранье и "надругание над собственным венчанием".Ее и некоторых других знаменитостей, в частности, Даню Милохина и Моргенштерна* Корчевников призвал не вспоминать, чтобы они снова не стали "содержанием нашей жизни".Он выразил мнение, что сейчас в огне сгорает "весь таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни".Ранее ведущий раскритиковал выступление Филиппа Киркорова на кресте во время юбилейного концерта.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20190913/1558663478.html

https://ria.ru/20220531/uspenskaya-1791951327.html

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Жанна Старицына

знаменитости, борис корчевников, ксения собчак, шоу-бизнес