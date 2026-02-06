Рейтинг@Mail.ru
В России должны были состояться более 50 концертов Сабурова
14:31 06.02.2026
В России должны были состояться более 50 концертов Сабурова
В России должны были состояться более 50 концертов Сабурова
Более 50 концертов комика Нурлана Сабурова должны были состояться в России, билеты на официальном сайте артиста купить невозможно, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:31:00+03:00
2026-02-06T14:31:00+03:00
2026
В России должны были состояться более 50 концертов Сабурова

РИА Новости: в России должны были состояться более 50 концертов комика Сабурова

© РИА Новости Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Более 50 концертов комика Нурлана Сабурова должны были состояться в России, билеты на официальном сайте артиста купить невозможно, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, в марте комик планировал выступить в Челябинске, Златоусте, Магнитогорске, Орске и Оренбурге. Эти выступления находятся в разделе продаж на сайте комика, однако при попытке купить билет сервис выдает ошибку.
Кроме того, в разделе "Скоро в продаже" еще 48 концертов, на которые не были объявлены конкретные даты. Выступления Сабурова планировались в таких городах, как Альметьевск, Благовещенск, Владивосток, Выборг, Геленджик, Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Киров, Магадан, Москва, Нижний Тагил, Новороссийск, Орск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, Якутск и другие.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: что случилось
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
