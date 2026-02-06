https://ria.ru/20260206/saburov-2072625463.html
Сабурову ввели запрет на въезд в Россию 30 января
Комику Нурлану Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию, решение принято в интересах нацбезопасности страны, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.02.2026
Сабурову ввели запрет на въезд в Россию 30 января
