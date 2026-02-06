Рейтинг@Mail.ru
Сабурову ввели запрет на въезд в Россию 30 января - РИА Новости, 06.02.2026
10:44 06.02.2026 (обновлено: 11:29 06.02.2026)
Сабурову ввели запрет на въезд в Россию 30 января
Сабурову ввели запрет на въезд в Россию 30 января
Комику Нурлану Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию, решение принято в интересах нацбезопасности страны, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 06.02.2026
Сабурову ввели запрет на въезд в Россию 30 января

РИА Новости: Сабурову запретили въезд в РФ еще 30 января в целях нацбезопасности

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Комику Нурлану Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию, решение принято в интересах нацбезопасности страны, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тридцатого января гражданину Казахстана Нурлану Сабурову на территории РФ был введен запрет на въезд", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Омске отменили концерт стендап-комика Нурлана Сабурова
17 января, 08:27
 
Россия Казахстан Нурлан Сабуров Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала