В Калужской области отменили выступление Нурлана Сабурова
15:53 08.12.2025
В Калужской области отменили выступление Нурлана Сабурова
В Калужской области отменили выступление Нурлана Сабурова
Обнинский концертный зал, где планировалось выступление комика Нурлана Сабурова, заявил об отмене мероприятия, объяснив это техническими причинами. РИА Новости, 08.12.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Обнинский концертный зал, где планировалось выступление комика Нурлана Сабурова, заявил об отмене мероприятия, объяснив это техническими причинами.
"Восьмого декабря в 20.00 не состоится концерт знаменитого комика Нурлана Сабурова. Выступление планировалось на понедельник, в нашем "Доме ученых". Но, по нашим данным, шоу отменено по техническим причинам", - сообщается в заявлении площадки на странице в соцсети "ВКонтакте".
В "Доме ученых" отметили, что пока неизвестно, идёт ли речь о переносе выступления или полной отмене. РИА Новости пока не располагает комментарием ДК - телефон учреждения постоянно занят, также как и городских властей.
Как сказано на официальной странице Нурлана Сабурова в соцсети "ВКонтакте", а также по данным открытых источников, он – уроженец Казахстана, стендап-комик, резидент Stand Up на ТНТ, ведущий популярного шоу "Что было дальше?".
У комика Батрутдинова хотят изъять недвижимость в Москве
26 ноября, 13:47
