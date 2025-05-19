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Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
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17:48 19.05.2025 (обновлено: 03:00 20.05.2025)
https://ria.ru/20250519/saburov-2017907008.html
Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ
Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ
Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили "Известия". РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-19T17:48:00+03:00
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россия
нурлан сабуров
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили "Известия".По данным СМИ, Сабуров должен покинуть Россию в установленные сроки.Также артист обязан уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.Нурлан Сабуров — казахстанский комик и киноактер. Наиболее известен карьерой в стендапе, ведет шоу "Что было дальше" на YouTube.
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россия, нурлан сабуров, шереметьево (аэропорт)
Россия, Нурлан Сабуров, Шереметьево (аэропорт)
Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ

Комик Сабуров задержан в Шереметьево за нарушение миграционных законов РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Нурлан Сабуров. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили "Известия".
По данным СМИ, Сабуров должен покинуть Россию в установленные сроки.
Также артист обязан уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
Нурлан Сабуров — казахстанский комик и киноактер. Наиболее известен карьерой в стендапе, ведет шоу "Что было дальше" на YouTube.
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Петербурге задержали полицейских, прикрывавших нелегальных мигрантов
22 апреля, 11:44
 
РоссияНурлан СабуровШереметьево (аэропорт)
 
 
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