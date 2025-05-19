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Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ
Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ
Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили "Известия". РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-19T17:48:00+03:00
2025-05-19T17:48:00+03:00
2025-05-20T03:00:00+03:00
россия
нурлан сабуров
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили "Известия".По данным СМИ, Сабуров должен покинуть Россию в установленные сроки.Также артист обязан уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.Нурлан Сабуров — казахстанский комик и киноактер. Наиболее известен карьерой в стендапе, ведет шоу "Что было дальше" на YouTube.
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россия, нурлан сабуров, шереметьево (аэропорт)
Россия, Нурлан Сабуров, Шереметьево (аэропорт)
Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ
Комик Сабуров задержан в Шереметьево за нарушение миграционных законов РФ