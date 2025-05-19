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Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ

Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2025

Комика Нурлана Сабурова задержали в Шереметьево, сообщили СМИ

Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили "Известия". РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-19T17:48:00+03:00

2025-05-19T17:48:00+03:00

2025-05-20T03:00:00+03:00

россия

нурлан сабуров

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения миграционного законодательства, сообщили "Известия".По данным СМИ, Сабуров должен покинуть Россию в установленные сроки.Также артист обязан уплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.Нурлан Сабуров — казахстанский комик и киноактер. Наиболее известен карьерой в стендапе, ведет шоу "Что было дальше" на YouTube.

https://ria.ru/20250422/peterburg-2012693191.html

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2025

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россия, нурлан сабуров, шереметьево (аэропорт)