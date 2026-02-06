Рейтинг@Mail.ru
Жена Сабурова начала распродажу своих брендовых вещей - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 06.02.2026 (обновлено: 23:16 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/saburov-2072685557.html
Жена Сабурова начала распродажу своих брендовых вещей
Жена Сабурова начала распродажу своих брендовых вещей - РИА Новости, 06.02.2026
Жена Сабурова начала распродажу своих брендовых вещей
Диана Сабурова, супруга комика Нурлана Сабурова, которого в пятницу остановили во Внуково из-за запрета на въезд в Россию, накануне начала распродажу своих... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:31:00+03:00
2026-02-06T23:16:00+03:00
россия
нурлан сабуров
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072687411_0:132:1187:799_1920x0_80_0_0_ee6a7bc2132ae9c9d5061f6049df7b1a.jpg
https://ria.ru/20260206/komik-2072645875.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072687411_0:21:1187:911_1920x0_80_0_0_e79d261c1b387fdc32495a295e0b9997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нурлан сабуров, происшествия
Россия, Нурлан Сабуров, Происшествия
Жена Сабурова начала распродажу своих брендовых вещей

Жена Нурлана Сабурова начала распродажу брендовых вещей в соцсетях

© Фото : saburova_dianaДиана Сабурова
Диана Сабурова - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : saburova_diana
Диана Сабурова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Диана Сабурова, супруга комика Нурлана Сабурова, которого в пятницу остановили во Внуково из-за запрета на въезд в Россию, накануне начала распродажу своих брендовых вещей в соцсетях, выяснило РИА Новости.
В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет.
© @saburova_dianaПубликация Дианы Сабуровой в соцсети
Публикация Дианы Сабуровой в соцсети - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© @saburova_diana
Публикация Дианы Сабуровой в соцсети
В своих соцсетях супруга комика продает сумку Hermes herbag за 120 тысяч рублей (новая такая стоит более полумиллиона рублей), сумку Jacquemus le bambino за 40 тысяч рублей (вместо 100 тысяч). Также на "распродаже" представлены кофты, платье, костюм, их стоимость варьируется от четырех до десяти тысяч рублей. Все лоты выставлены 5 февраля.
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Сабуров стал третьим комиком, кому запретили въезд в Россию
Вчера, 11:59
 
РоссияНурлан СабуровПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала