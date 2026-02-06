Жена Сабурова начала распродажу своих брендовых вещей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Диана Сабурова, супруга комика Нурлана Сабурова, которого в пятницу остановили во Внуково из-за запрета на въезд в Россию, накануне начала распродажу своих брендовых вещей в соцсетях, выяснило РИА Новости.

В своих соцсетях супруга комика продает сумку Hermes herbag за 120 тысяч рублей (новая такая стоит более полумиллиона рублей), сумку Jacquemus le bambino за 40 тысяч рублей (вместо 100 тысяч). Также на "распродаже" представлены кофты, платье, костюм, их стоимость варьируется от четырех до десяти тысяч рублей. Все лоты выставлены 5 февраля.