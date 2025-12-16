Верховный суд поставил точку в деле Долиной. Когда решение вступает в силу

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Лев Северинов. Верховный суд вынес решение, которого ждала вся страна. Адвокат Долиной просила закрыть заседание — суд отказал. В зале — больше 50 журналистов, телекамеры, прямая трансляция. Певица не пришла. Защита настаивала на заблуждении артистки, адвокат Лурье раскрывала подробности переговоров. Судья огласил вердикт. Как проходило заседание и чем все кончилось?

Певицы не было

На заседании Верховного суда России 16 декабря 2025 года по делу о спорной продаже элитной квартиры Ларисы Долины в Хамовниках сама певица не присутствовала . Ее интересы представляла адвокат Мария Пухова.

В зале находилась Полина Лурье (это ее первое появление на публике) вместе с защитницей Светланой Свириденко.

Адвокат Долиной просила закрыть заседание

Представитель Долиной попросила рассмотреть жалобу Лурье в закрытом режиме. Она уточнила, что в деле будет исследоваться экспертиза, содержащая врачебную тайну.

Открытый процесс, по ее словам, может нарушить "неприкосновенность частной жизни лица, участвующего в деле". "Кроме того, в деле есть информация о ребенке", — добавила адвокат.

Вот как отреагировал суд:

"Верховный суд Российской Федерации, принимая во внимание большой общественный резонанс дела, отклонил ходатайство представителя Долиной. Заседание пройдет в открытом режиме", — огласила решение судья.

Позиция адвоката Долиной:

мошенники существуют, их осудили;

Долина заблуждалась в плане участия в "спецоперации";

оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников;

квартира — единственное жилье;

две экспертизы подтвердили факт заблуждения Долиной;

Долина не вводила истца в заблуждение;

Лурье должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными;

деньги должны вернуть те, кто их украл;

возврат единственного жилья Долиной, которая стала жертвой мошенников, отвечает принципу справедливости;

Долина согласна сама отдать деньги Лурье.

Позиция защиты Лурье:

покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новую квартиру для себя и детей после развода;

Долина находилась в адекватном состоянии;

справку о том, что артистка не состоит на учете психиатра, не требовали: Лурье поверила ей на слово, поскольку та — педагог и должна ежегодно проходить освидетельствование.

певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, а значит, была готова передать квартиру;

цена рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе;

получение денег подтверждено расписками.

Переговоры перед сделкой

Светлана Свириденко в Верховном суде заявила , что Лариса Долина на момент переговоров о продаже квартиры была полностью дееспособна и самостоятельно общалась с покупательницей.

"Лариса Александровна, пребывая в прекрасном, разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру данного района. Готова была познакомить с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом. После этих переговоров был заключен, подписан предварительный договор купли-продажи", — сказала Свириденко.

По ее словам, певица сообщила, что планирует приобрести на вырученные средства более просторное жилье. "Долина собиралась купить на деньги от продажи квартиры большую квартиру, она заверила, что ей есть где жить, у нее есть другая квартира и загородный дом", — отметила адвокат.

Лурье подчеркнула, что перед покупкой несколько раз смотрела квартиру в Хамовниках вместе с Долиной.

Почему цена была ниже

Снижение цены, по словам Свириденко, обусловлено рядом факторов.

"У Долиной в этом доме нет машино-места. Безусловно, для современных людей, у всех машины, как правило, это является важным фактором", — сказала юрист.

Адвокат добавила, что отсутствие игровой зоны во дворе было особенно значимо для Лурье, воспитывающей двоих малолетних детей. Кроме того, состояние интерьера требовало серьезных вложений: "И это не косметический ремонт. По оценке Лурье, этот ремонт составил бы не менее чем 40 миллионов рублей. Вот поэтому цена была такая", — подытожила защитница.

Нарушение условий договора

Полина Лурье в жалобе в Верховный суд указала , что певица после продажи жилья не снялась с регистрационного учета и не освободила помещение. По ее словам, договор купли-продажи, заключенный 20 июня 2024-го, обязывал продавца и всех зарегистрированных в квартире лиц сняться с учета не позднее чем через 21 день после государственной регистрации перехода права собственности.

Судья напомнил, что Лурье ранее подавала иск к Долиной и членам ее семьи с требованием прекратить право пользования квартирой, выселить их и снять с регистрационного учета. Основанием иска она назвала свой статус законного собственника.

"Переход права собственности зарегистрирован в установленном порядке 24 июня 2024 года, однако продавец и члены ее семьи от исполнения своих обязанностей по снятию с регистрационного учета уклонились. Квартира до настоящего времени покупателю не передана", — отметил судья.

Адвокат Лурье оспорила версию о спекулятивной сделке

Квартира в Хамовниках приобреталась Лурье не в инвестиционных целях, а как жилье для себя и детей, заявила Свириденко.

"Я хочу сказать, что для моей доверительницы покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей, в силу сложившихся у нее семейных отношений", — сказала она.

Сама Лурье уточнила , что сейчас проживает в квартире, приобретенной ранее совместно с бывшим супругом. У нее двое детей — четырех и восьми лет, и проживание в квартире с бывшим мужем некомфортно.

Долина считала сделку мнимой

Мария Пухова заявила , что квартира в Хамовниках не является основным жильем певицы. На вопрос судьи Верховного суда о том, готовы ли они возвращать 112 миллионов рублей, уклонилась от ответа, сказав, что она юрист, а не бухгалтер.

"В данном случае Лариса Александровна <...> предполагала, что она действует под руководством государственных органов — Росфинмониторинга и ФСБ. И что соответствующие государственные органы сказали, что всех вместе соберут, сделку аннулируют, право собственности на квартиру вернется. <...> Денежные средства будут возвращены", — сказала Пухова.

На логичный вопрос суда, как, согласно предположениям Долиной, это будет выглядеть, адвокат ответила : "Она была убеждена, что в действительности квартиру она не продает, что эта сделка носит фиктивный характер и как только преступники будут пойманы, государство эту сделку аннулирует — и все, соответственно, вернется к изначальному положению. Таким образом, если бы истец знала о действительном положении дел, о том, что никакой специальной операции нет, совершенно очевидно, что и сделки бы этой не было, она бы ее не заключила".

Пухова отметила , что две экспертизы по уголовному делу об афере с квартирой певицы подтвердили ее заблуждение и неспособность сопротивляться мошенникам. Свириденко подчеркнула, что при покупке квартиры Лурье не могла распознать, что та была введена в заблуждение мошенниками.

Что сказал прокурор

Прокурор на заседании настаивал на возврате денежных средств Лурье и сохранении квартиры за Долиной. Он попросил Верховный суд взыскать с певицы 112 миллионов рублей, полученных от продажи жилья.

Решение суда

Верховный суд пошел по другому пути: он отменил все предыдущие судебные решения и признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Лурье.

"Продавцу квартиры отказано в оспаривании сделок, право собственности на жилое помещение остается за покупателем", — огласил вердикт судья.

Решение вступает в силу немедленно. Вопрос о выселении Долиной и ее внучки из квартиры направлен на повторное рассмотрение "в апелляционную инстанцию для установления всех обстоятельств".

Как сообщается в Telegram-канале ВС, "судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации определила ранее принятые по делу судебные акты отменить".

