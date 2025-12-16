https://ria.ru/20251216/dolina-2062422614.html
Адвокат Лурье объяснила, что повлияло на сниженную цену за квартиру Долиной
Адвокат Лурье объяснила, что повлияло на сниженную цену за квартиру Долиной - РИА Новости, 16.12.2025
Адвокат Лурье объяснила, что повлияло на сниженную цену за квартиру Долиной
Цена за квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках была снижена из-за отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе, а также состояния ремонта, заявила... РИА Новости, 16.12.2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Цена за квартиру певицы Ларисы Долиной в Хамовниках была снижена из-за отсутствия машиноместа и детской площадки во дворе, а также состояния ремонта, заявила адвокат Полины Лурье в Верховном суде.
"С чем еще был обусловлен торг. У Долиной
в этом доме нет машиноместа. Безусловно, для современных людей, у всех машины как правило, это является важным фактором", - сказала адвокат Светлана Свириденко.
Она отметила, что дополнительным предметом торгов являлось отсутствие детской площадки во дворе приобретаемой квартиры, что было необходимо для двух детей Лурье. Вдобавок, по словам адвоката, антураж и сама обстановка квартиры Долиной говорили о том, что ей необходим ремонт.
"И это не косметический ремонт. По оценке Лурье, этот ремонт составил бы не менее чем 40 миллионов рублей. Вот поэтому цена была такая", - подытожила Свириденко.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
.
На предварительном судебном заседании в первой инстанции покупательница предлагала певице заключить мировое соглашение, по условиям которого право собственности на квартиру возвращается Долиной, а уплаченные за квартиру 112 миллионов рублей - Лурье, но та отказалась.