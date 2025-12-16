Рейтинг@Mail.ru
16:02 16.12.2025
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина на деньги от продажи квартиры в Хамовниках собиралась купить большее жилье, заявила в Верховном суде адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Долина собиралась купить на деньги от продажи квартиру большую квартиру, она заверила, что ей есть где жить, у нее есть другая квартира и загородный дом", - сказала Свириденко в суде, доказывая добросовестность Лурье при совершении сделки.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:7113
16:03
 
Жилье Лариса Долина Дело о квартире Долиной
 
 
