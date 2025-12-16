https://ria.ru/20251216/dolina-2062413493.html
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи - РИА Новости, 16.12.2025
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи
Певица Лариса Долина на деньги от продажи квартиры в Хамовниках собиралась купить большее жилье, заявила в Верховном суде адвокат покупательницы Полины Лурье... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:02:00+03:00
2025-12-16T16:02:00+03:00
2025-12-16T16:26:00+03:00
жилье
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_0:202:3281:2047_1920x0_80_0_0_b5e315fddc82ae175a74acd0602878f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062407859_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_5f4d0a8230c8bf87850d6a04e9cdb1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Адвокат Лурье рассказала, на что Долина хотела потратить деньги от продажи
Адвокат Лурье Свириденко: Долина заявила, что собиралась купить большую квартиру
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина на деньги от продажи квартиры в Хамовниках собиралась купить большее жилье, заявила в Верховном суде адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Долина собиралась купить на деньги от продажи квартиру большую квартиру, она заверила, что ей есть где жить, у нее есть другая квартира и загородный дом", - сказала Свириденко в суде, доказывая добросовестность Лурье при совершении сделки.