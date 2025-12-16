https://ria.ru/20251216/dolina-2062414425.html
Долина была в прекрасном состоянии на переговорах, заявила адвокат Лурье
Певица Лариса Долина была в прекрасном состоянии на переговорах с Полиной Лурье о покупке квартиры, заявила в суде адвокат покупательницы Светлана Свириденко. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:06:00+03:00
россия
москва
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина была в прекрасном состоянии на переговорах с Полиной Лурье о покупке квартиры, заявила в суде адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
Верховный суд РФ
рассматривает жалобу Полины Лурье, требующей признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной
в Хамовниках.
"Лариса Александовна, пребывая в прекрасном, разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру данного района. Готова была познакомить с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом. После этих переговоров был заключен, подписан предварительный договор купли-продажи", - сказала Свириденко.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.