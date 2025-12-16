Долина была в прекрасном состоянии на переговорах, заявила адвокат Лурье

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина была в прекрасном состоянии на переговорах с Полиной Лурье о покупке квартиры, заявила в суде адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

"Лариса Александовна, пребывая в прекрасном, разумном состоянии, ни с кем не созваниваясь, разговаривала с Полиной, объясняла ей инфраструктуру данного района. Готова была познакомить с жилищной компанией, которая обслуживает данный дом. После этих переговоров был заключен, подписан предварительный договор купли-продажи", - сказала Свириденко.