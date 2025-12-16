https://ria.ru/20251216/dolina-2062407112.html
Долина не пришла на рассмотрение жалобы покупательницы ее квартиры
Певица Лариса Долина не пришла в Верховный суд на рассмотрение жалобы покупательницы ее квартиры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.12.2025
